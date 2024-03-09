Абсолютно не исключаем, – Данилов о появлении западных военных в Украине
Источник:УП
В Украине не исключают того, что западные партнеры начнут помогать Силам обороны не только вооружением, но и отправят на территорию нашей страны свои войска. Секретарь СНБО Алексей Данилов предполагает, что такой вариант вполне возможен.
Совсем недавно в ходе разговора с журналистами глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. Однако пока трудно говорить о том, что у мировых лидеров есть единый консенсус по этому вопросу.
Смотрите также Хорошая, но малореальная идея, – в 3 ОШБр сказали, где бы могли привлечь западные войска в Украине
Данилов высказался о появлении западных военных в Украине
Мы абсолютно не исключаем появление на нашей территории тех или иных военных подразделений тех или иных стран, если они будут принимать соответствующее решение,
– отметил Данилов.
В то же время секретарь СНБО отметил, что вопрос об отправке западных войск в Украину является очень чувствительным и не всегда может быть публичным.
Однако он напомнил, что сейчас наше государство ожидает от своих западных партнеров прежде всего своевременной поставки оружия.
Иностранные войска в Украине: коротко
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в наше государство. Впоследствии глава Франции отметил, что его резонансные слова были взвешены и продуманы.
- Однако заявления французского лидера вызвали негативную реакцию со стороны правительств других стран-союзниц. Так, лидеры тех государств поспешили утвердить, что не будут отправлять свои войска в Украину.
- Также по этому вопросу высказался и Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины. Он отметил поддержку, которую оказывают союзники Альянса нашей стране с 2014 года, и после полномасштабного вторжения они активизировались в этом вопросе.