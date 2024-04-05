Введет ли Норвегия войска в Украину: в Осло заинтриговали ответом
Источник:"Европейская правда"
Журналисты пообщались с главой МИД Норвегии. Он объяснил позицию союзников по введению войск НАТО в Украину.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что разговоры на тему потенциальной отправки западных войск в Украину были не о боевых подразделениях союзников для прямой конфронтации с российскими солдатами. По его словам, на самом деле речь шла о поддержке, обучение, советниках и тому подобное.
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Какова позиция Норвегии
Эспен Барт Эйде Министр заявил, что сейчас Норвегия не планирует отправлять своих солдат на территорию Украины. Однако он не стал полностью исключать такого сценария.
Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать,
– сказал министр.
Как пояснил глава МИД Норвегии, НАТО хочет поддерживать Украину таким образом, чтобы наше государство достигло успеха, а Россия проиграла. Однако у Альянса нет никакого желания становиться непосредственной стороной в российско-украинской войне, потому что это может привести к новой мировой войне.
Что говорят чиновники об идее с введением войск
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Альянс не будет отправлять свою армию на территорию Украины. Во время своего выступления по результатам заседания министров иностранных дел он, что со стороны Киева не поступало никаких соответствующих запросов, а также отметил, что НАТО не является стороной конфликта.
- Госпожа посол США при НАТО Джулиан Смит не так давно объяснила официальную позицию Вашингтона по этой идее. Она дала понять, что США не будут посылать свои войска в Украину.
- Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что наше государство никогда не просило "ботинки европейских войск на местах". В то же время он призвал лидеров ЕС привыкнуть к мысли, что этот "день может наступить". По его словам, если Украина проиграет России, то диктатор Владимир Путин не остановится.