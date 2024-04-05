Введет ли Норвегия войска в Украину: в Осло заинтриговали ответом

Журналисты пообщались с главой МИД Норвегии. Он объяснил позицию союзников по введению войск НАТО в Украину.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что разговоры на тему потенциальной отправки западных войск в Украину были не о боевых подразделениях союзников для прямой конфронтации с российскими солдатами. По его словам, на самом деле речь шла о поддержке, обучение, советниках и тому подобное.

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Какова позиция Норвегии

Эспен Барт Эйде Министр заявил, что сейчас Норвегия не планирует отправлять своих солдат на территорию Украины. Однако он не стал полностью исключать такого сценария.

Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать,

– сказал министр.

Как пояснил глава МИД Норвегии, НАТО хочет поддерживать Украину таким образом, чтобы наше государство достигло успеха, а Россия проиграла. Однако у Альянса нет никакого желания становиться непосредственной стороной в российско-украинской войне, потому что это может привести к новой мировой войне.

Что говорят чиновники об идее с введением войск