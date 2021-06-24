Президент ввел санкции против "СМИ", предприятий и подразделений боевиков на Донбассе

Под санкции Украины попали так называемые "медиа" боевиков, их подразделения и предприятия на оккупированном Донбассе. 24 июня президент Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня.

Под карательные ограничения попали представители так называемых оккупационных "СМИ", а также боевые подразделения образований оккупантов. В списке – и десятки предприятий.

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Среди так называемых "журналистов" под санкции попали:

руководитель и главный редактор информагентства "Луганск" Максим Чаленко,

владелец сайта "Луг24" Никита Мотунов,

глава онлайн-ресурса "Дикое поле" Александр Патаман и другие.

В санкционном перечне не только бригады боевиков и батальоны, а также фонды и общественные движения, которые им помогают.

Коротко о санкциях:

блокирование активов;

ограничение торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины.

Срок действия санкций – не менее 3 лет. Ответственным за выполнение указа назначили секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Зеленский ввел санкции против окружения Путина

Отметим, что 24 июня Зеленский также продлил санкции против десятков российских банков, а также ввел ограничения против представителей окружения Путина, в списке – бизнесмены, олигархи, чиновники.