Мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны пройти повторную ВВК. В Кировоградском ТЦК рассказали о порядке прохождения медосмотра.

Порядок прохождения повторной ВВК определен постановлением Кабмина №560. В нем говорится, что люди, признанные ограниченно годными, вызываются в ТЦК повестками. В то же время указ президента разрешил появляться на ВВК самостоятельно без вызова, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий главы отдела воинского учета и бронирования Кировоградского областного ТЦК и СП, подполковника Олега Мозоленко.

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Прохождение ВВК до 5 февраля

Офицер добавил, что за непрохождение ВВК предусмотрены штрафные санкции в размере 17 – 25,25 5 тысяч гривен. Если работники ТЦК с полицией во время проверки военно-учетных документов обнаружили отсутствие отметки "годен или "непригоден", они должны задержать человека и доставить в территориальный центр, где на него составят административный протокол.

К слову, подполковник подчеркнул, что физически ТЦК не всегда успевает отправлять направления на ВВК.

Напомним, что в Офисе президента планируют инициировать изменения в законодательство, которые позволят продлить срок прохождения ВВК минимум на три месяца. Кроме того, ТЦК разрешат присылать электронные направления.

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук указала, что сейчас более миллиона человек не прошли повторный медосмотр. Чтобы не накладывать штраф на такое количество граждан, предлагается дать им еще время, чтобы пройти ВВК.