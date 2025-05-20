Нужно ли военнообязанным ежегодно проходить ВВК: ответ Минобороны

Военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными к службе, обязаны пройти повторную ВВК до 5 июня 2025 года. Для этого им необходимо самостоятельно обратиться в ТЦК и СП.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ Минобороны на запрос нардепа, члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко.

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Кому из военнообязанных придется снова пройти ВВК

Все граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 12 февраля 2025 года были признаны ограниченно годными, обязаны пройти повторную ВВК до 5 июня 2025 года.

Такие граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра,

– пояснили в Минобороны.

В то же время в ведомстве отметили, что военнообязанных, у которых срок действия отсрочки от мобилизации еще не закончился, на ВВК не направляют.

Однако есть исключения. Речь идет о случаях, когда граждане подписывают контракт на службу, уже были признаны ограниченно годными, но не проходили повторный осмотр, или же добровольно изъявили желание пройти ВВК.