Ограниченно годные военнообязанные должны пройти повторную ВВК: в ТЦК назвали сроки

По закону, военнообязанные украинцы, которые ранее имели статус "ограниченно годный" должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). Они должны сделать это до 5 февраля 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Отмечается, что военнообязанные должны получить один из актуальных статусов.

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"Ограниченно годные" должны еще раз пройти ВВК

Начальник отделения воинского учета Ривненского ТЦК и СП Александр Бодин напомнил, что 4 мая вступил в силу закон № 3621, который фактически отменяет статус "ограниченно годный".

Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того, чтобы военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов,

– сказал Александр Бодин.

Сейчас в Украине есть такие статусы военнообязанных:

"годен к военной службе" – означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в ВСУ;

"годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях образования".

"временно непригодные" – то есть те, кто нуждается в лечении или отпуске;

"непригодные" с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев;

"непригодные" с исключением с воинского учета.

К слову, ранее Владимир Зеленский подписал законы о продлении законов о мобилизации и военизации о мобилизации и военного положения в Украине до 7 февраля 2025 года.