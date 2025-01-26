Считается ли нарушением, если человек не получил уведомление о прохождении ВВК

В Украине всем ограниченно годным гражданам нужно пройти ВВК до 5 февраля. Повторный медицинский осмотр нужен для того, чтобы предоставить этим лицам другой статус и определить их пригодность к военной службе.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук рассказала, будет ли считаться нарушением, если ограниченно годный не получил уведомление о прохождении ВВК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Является ли нарушением непрохождение ВВК, если лицо не получило направление

Заместитель руководителя Офиса президента говорит, что в случае, когда человек со статусом ограниченно годного не получил уведомление и не прошел ВВК, это будет считаться правонарушением. По ее словам, такое лицо могут оштрафовать.

Если повестки не было, и направления не было, то ТЦК должны это направление сделать. Здесь уже вопрос к тем, кто этого не делает,

– объясняет Верещук.

Она добавляет, что сейчас пытаются разобраться с графиками, направлениями и категориями людей. Верещук отмечает, что среди ограниченно годных есть как действующие военные, так военнообязанные и резервисты.

Заместитель руководителя Офиса президента говорит, что люди до 25 лет также должны пройти ВВК. Однако, по ее мнению, это не целесообразно, ведь они не подлежат мобилизации.