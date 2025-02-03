"Отсрочка на 4 месяца": в Минобороны рассказали о законопроекте о прохождении ВВК

Ранее все ограниченно годные граждане должны были пройти ВВК до 5 февраля. Однако, эту дату отсрочили до 5 июня.

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал, какие изменения будет предусматривать новый законопроект о прохождении военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера в эфире телемарафона.

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Какие изменения произойдут в прохождении ВВК

Как сообщает Лазуткин, срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных отсрочили до 5 июня. Представитель Минобороны отмечает, что сейчас повторный медицинский осмотр прошло примерно 20 – 27% от общего количества лиц, которые должны были пройти его до 5 февраля.

Он также сообщил, что невыполнение или несвоевременное выполнение новой нормы будет определяться как административное правонарушение. По словам Лазуткина, по законопроекту, который находится на финальных стадиях рассмотрения, не предусмотрено, что гражданину должна прийти повестка с направлением на ВВК.

Люди сами должны появиться в ТЦК и СП и получить направление на военно-врачебную комиссию или сделать это в цифровом приложении "Резерв+",

– говорит Лазуткин.

Представитель Минобороны добавляет, что забронированным ограниченно годным гражданам также нужно пройти повторную ВВК, ведь "норма закона для всех".