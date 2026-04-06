Кроме определенного перечня врачей нужно иметь результаты анализов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Каких врачей нужно пройти для ВВК?
Процедура прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в Украине постепенно меняется – продолжается цифровизация и упрощение правил медицинских осмотров. Это должно уменьшить очереди, бюрократию и коррупционные риски, а также сделать решение о пригодности к службе более объективными.
Перед прохождением ВВК рекомендуется подготовиться:
- взять с собой медицинские документы,
- результаты анализов крови и мочи,
- обследование на инфекции (ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C),
- взять электрокардиограмму.
Если анализы не сданы заранее, желательно воздержаться от еды в течение 4 – 8 часов перед обследованием.
Основной этап ВЛК – это осмотр у врачей. В стандартный перечень входят:
- терапевт,
- хирург,
- невролог,
- психиатр,
- офтальмолог,
- отоларинголог,
- стоматолог,
- дерматолог.
При необходимости могут назначить дополнительные консультации или обследования. Если врачи обнаруживают патологии, которые невозможно оценить сразу, человека направляют на дообследование – в частности МРТ, КТ или стационарное лечение.
Продолжительность прохождения ВЛК зависит от сложности случая и необходимости дополнительных анализов.
О каких особенностях ВВК нужно знать военнообязанным?
Направление на ВВК в Украине могут выдавать сразу несколько структур, в частности руководители ТЦК и СП, Центры рекрутинга ВСУ и командиры воинских частей. Кроме того, есть возможность получения электронного направления через приложение Резерв+, что упрощает процедуру получения документа.
Военно-врачебную комиссию не обязательно проходить тем, кто имеет бронь или отсрочку от мобилизации, за исключением определенных случаев. Это касается тех, кто подписывает контракт на службу, имеет предварительное решение ВВК с формулировкой "непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное" и не проходил повторный осмотр, или самостоятельно желает пройти комиссию.
Для военнообязанных медицинские осмотры проводят ВВК, которые функционируют при районных, городских и областных ТЦК и базируются в коммунальных учреждениях здравоохранения. Фактически речь идет о стандартном медобследовании, результаты которого используют для определения пригодности человека к военной службе.