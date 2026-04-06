Кроме определенного перечня врачей нужно иметь результаты анализов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Каких врачей нужно пройти для ВВК?

Процедура прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в Украине постепенно меняется – продолжается цифровизация и упрощение правил медицинских осмотров. Это должно уменьшить очереди, бюрократию и коррупционные риски, а также сделать решение о пригодности к службе более объективными.

Перед прохождением ВВК рекомендуется подготовиться:

взять с собой медицинские документы,

результаты анализов крови и мочи,

обследование на инфекции (ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C),

взять электрокардиограмму.

Если анализы не сданы заранее, желательно воздержаться от еды в течение 4 – 8 часов перед обследованием.

Основной этап ВЛК – это осмотр у врачей. В стандартный перечень входят:

терапевт,

хирург,

невролог,

психиатр,

офтальмолог,

отоларинголог,

стоматолог,

дерматолог.

При необходимости могут назначить дополнительные консультации или обследования. Если врачи обнаруживают патологии, которые невозможно оценить сразу, человека направляют на дообследование – в частности МРТ, КТ или стационарное лечение.

Продолжительность прохождения ВЛК зависит от сложности случая и необходимости дополнительных анализов.

О каких особенностях ВВК нужно знать военнообязанным?