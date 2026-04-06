Крім певного переліку лікарів потрібно мати результати аналізів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Яких лікарів потрібно пройти для ВЛК?

Процедура проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) в Україні поступово змінюється – триває цифровізація та спрощення правил медичних оглядів. Це має зменшити черги, бюрократію та корупційні ризики, а також зробити рішення щодо придатності до служби більш об'єктивними.

Перед проходженням ВЛК рекомендується підготуватися:

  • взяти із собою медичні документи,
  • результати аналізів крові та сечі,
  • обстеження на інфекції (ВІЛ, сифіліс, гепатити B і C),
  • взяти електрокардіограму.

Якщо аналізи не здані заздалегідь, бажано утриматися від їжі протягом 4 – 8 годин перед обстеженням.

Основний етап ВЛК – це огляд у лікарів. До стандартного переліку входять:

  • терапевт,
  • хірург,
  • невролог,
  • психіатр,
  • офтальмолог,
  • отоларинголог,
  • стоматолог,
  • дерматолог.

За потреби можуть призначити додаткові консультації або обстеження. Якщо лікарі виявляють патології, які неможливо оцінити одразу, людину направляють на дообстеження – зокрема МРТ, КТ або стаціонарне лікування.

Тривалість проходження ВЛК залежить від складності випадку та необхідності додаткових аналізів.

Про які особливості ВЛК потрібно знати військовозобов'язаним?

  • Направлення на ВЛК в Україні можуть видавати відразу кілька структур, зокрема керівники ТЦК та СП, Центри рекрутингу ЗСУ та командири військових частин. Крім того, є можливість отримання електронного направлення через застосунок Резерв+, що спрощує процедуру отримання документа.

  • Військово-лікарську комісію не обов'язково проходити тим, хто має бронь або відстрочку від мобілізації, за винятком певних випадків. Це стосується тих, хто підписує контракт на службу, має попереднє рішення ВЛК з формулюванням "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний" та не проходив повторний огляд, або самостійно бажає пройти комісію.

  • Для військовозобов’язаних медичні огляди проводять ВЛК, які функціонують при районних, міських та обласних ТЦК і базуються в комунальних закладах охорони здоров'я. Фактично йдеться про стандартне медобстеження, результати якого використовують для визначення придатності людини до військової служби.