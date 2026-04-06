Крім певного переліку лікарів потрібно мати результати аналізів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Дивіться також Не тільки ТЦК: хто може видати направлення на ВЛК

Яких лікарів потрібно пройти для ВЛК?

Процедура проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) в Україні поступово змінюється – триває цифровізація та спрощення правил медичних оглядів. Це має зменшити черги, бюрократію та корупційні ризики, а також зробити рішення щодо придатності до служби більш об'єктивними.

Перед проходженням ВЛК рекомендується підготуватися:

взяти із собою медичні документи,

результати аналізів крові та сечі,

обстеження на інфекції (ВІЛ, сифіліс, гепатити B і C),

взяти електрокардіограму.

Якщо аналізи не здані заздалегідь, бажано утриматися від їжі протягом 4 – 8 годин перед обстеженням.

Основний етап ВЛК – це огляд у лікарів. До стандартного переліку входять:

терапевт,

хірург,

невролог,

психіатр,

офтальмолог,

отоларинголог,

стоматолог,

дерматолог.

За потреби можуть призначити додаткові консультації або обстеження. Якщо лікарі виявляють патології, які неможливо оцінити одразу, людину направляють на дообстеження – зокрема МРТ, КТ або стаціонарне лікування.

Тривалість проходження ВЛК залежить від складності випадку та необхідності додаткових аналізів.

Про які особливості ВЛК потрібно знати військовозобов'язаним?