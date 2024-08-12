Ответственность за отказ от прохождения ВВК: что ждет военнообязанных
Источник:ТСН
Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные должны обновить военно-учетные данные. Однако они не обязаны самостоятельно появляться для прохождения ВВК, если его срок истек.
Адвокат Марина Бекало рассказала, что во время действия военного положения военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) раз в год. Ведь 12 месяцев действует справка с заключением о пригодности к службе.
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Что следует знать военнообязанному о прохождении ВВК
Адвокат объясняет, что, согласно нормам, не предусмотрена обязанность военнообязанных и резервистов самостоятельно являться в ТЦК и СП для прохождения ВВК, когда срок действия заключения истек.
Военнообязанный не будет автоматически считаться нарушителем или "уклонистом", ведь ТЦК и СП, которые ответственны, в частности, за ведение воинского учета, должны вызывать военнообязанных повесткой для прохождения ВВК,
– объяснила Марина Бекало.
По ее словам, если военнообязанного остановят представители ТЦК на блокпосту или в другом публичном месте и во время проверки документов и сверки со сведениями, содержащихся в электронном реестре "Оберіг", окажется, что срок действия заключения ВВК закончился, то военнообязанному могут вручить повестку в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.
Что будет, если военнообязанный не придет на ВВК
Адвокат Марина Бекало рассказала, что, согласно постановлению Кабинета Министров № 560 от 16 мая 2024 года, есть утвержденные виды повесток в зависимости от цели, по которой лицо вызывается в ТЦК и СП. В частности, есть повестки:
- для постановки на воинский учет;
- для прохождения военно-врачебной комиссии;
- для уточнения учетных данных;
- для призыва на военную службу (на отправку в учебную часть, тренировочного центра).
В случае неявки по повестке для прохождения ВВК без уважительных причин военнообязанный будет нести административную ответственность в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен,
– пояснила адвокат.
Стоит заметить, что штраф можно получить не только за непрохождение ВВК, но и за то, что не обновили данные. Подробнее читайте по ссылке.