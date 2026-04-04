Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь или отсрочка: разъяснение Минобороны

Военно-врачебную комиссию не обязательно проходить тем, кто имеет бронь или оформленную отсрочку от мобилизации. Однако, существует немало случаев, когда ВВК необходима.

Прохождение ВВК включает получение заключений от нескольких специалистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Нужно ли проходить ВВК военнообязанным, которые имеют отсрочку или бронирование?

Прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) не обязательно для военнообязанных, которые имеют бронь или отсрочку от мобилизации. Исключения касаются тех, кто подписывает контракт на службу, имеет предварительное решение ВВК с формулировкой "непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное" и не проходил повторный осмотр, или самостоятельно желает пройти комиссию.

Направление на ВВК выдают руководители ТЦК и СП, Центров рекрутинга ВСУ или командиры воинских частей. Для военнообязанных доступна электронная подача запроса через приложение Резерв+, а действующие военнослужащие могут получить бумажное направление через Армия+.

Прохождение ВВК включает осмотр:

терапевта,

хирурга,

невролога,

психиатра,

офтальмолога,

отоларинголога,

стоматолога,

дерматолога,

при необходимости – дополнительных специалистов.

Решение комиссии определяет пригодность к службе, возможность мобилизации, подписания контракта и, при необходимости, право на отсрочку или увольнение по состоянию здоровья.

Отказ от прохождения ВВК без уважительных причин расценивается как административное нарушение и может привести к штрафу или ограничений, а систематическое уклонение во время мобилизации – к лишению свободы на 3 – 5 лет.

При наличии уважительных причин, таких как болезнь, обстрелы, стихийное бедствие прохождение ВВК можно отложить.

