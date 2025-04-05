Как обжаловать решение в электронном постановлении ВВК

С 1 апреля в Украине заработал электронный кабинет ВВК. Теперь выводы о пригодности или непригодности к военной службе оформляются исключительно в цифровом формате.

Ранее постановления писали вручную и отправляли в ТЦК в бумажном виде. Теперь все ВВК должны оформлять их в электронном виде, передает 24 Канал.

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Что делать, если не согласен с электронным постановлением

Если человек не согласен с заключением ВВК, оформленным в электронном виде, он по-прежнему имеет право его обжаловать. Процедура обжалования остается актуальной. Лицо может подать жалобу в штатную ВВК (центральную или региональную) или обжаловать постановление в судебном порядке. Такое право предусмотрено главой 3 раздела I приказа Минобороны № 402.

Напомним, что военнообязанные в Украине смогут проходить медицинский осмотр в любой больнице в рамках реформы военно-врачебных комиссий, что продлится до осени 2025 года.

По словам Минобороны, это нововведение снизит коррупцию и сделает сервис более удобным для граждан.