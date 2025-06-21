Реформирование ВВК: какие изменения предусматривает закон

Военнообязанные граждане в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию. 17 июня Верховная Рада приняла законопроект, упрощающий процесс прохождения ВВК.

Каких изменений ожидать, а какие действуют уже сейчас – сообщает 24 Канал.

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Как изменится процесс прохождения ВВК

Верховная Рада приняла в целом законопроект 12066. Он предусматривает, что военнообязанный может обратиться к своему терапевту в больнице.

После этого информация о его состоянии здоровья, что необходима для оценки пригодности к военной службе, автоматически передается из ЕСОЗ в Реестр военнообязанных "Оберег" через интеграцию с электронной системой ВВК.

Изменения предусматривают, что доступ к медицинской информации о пациенте допускается в определенных случаях. В частности, Министерство обороны может получать данные о результатах медицинских осмотров через электронное информационное взаимодействие.

Такие осмотры проводят для того, чтобы определить, ли человек пригоден к службе. Полученную информацию вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Такой обмен данными имеет целью гарантировать национальную безопасность и оборону.

В Минобороны сообщали, что это разблокирует возможность разделять визит к врачу и выводы о пригодности или непригодности. Дополнительный визит в ВВК будет только при необходимости. Если все хорошо, то человек не будет идти в ТЦК.

Процедура будет выглядеть, как две смс. В первой из них речь пойдет о том, что вам сделано медицинское заключение о пригодности/непригодности. Номер заключения поступит на телефон. Тогда как вторая смс – это пуш в приложении Резерв+ о том, что вы прошли военно-врачебную комиссию, со статусом – годен или непригоден.

Заметим, что ранее военнообязанный мог получить направление на ВВК только в бумажной форме. Для этого он должен был посетить свой ТЦК и СП. Зато теперь лицо, которое хочет пройти осмотр на пригодность к военной службе, может получить направление на ВВК онлайн через подачу запроса в Резерв+.

В течение суток в приложение поступит сообщение со всей необходимой информацией. После этого можно сразу же обратиться в указанное медицинское учреждение и пройти медицинский осмотр. Результаты впоследствии будут отображаться в военном учетном документе в заявлении.

Стоит отметить, что постановление ВВК о пригодности военнообязанного к военной службе действительно в течение года со дня окончания медицинского осмотра. В связи с этим нужно обновлять медицинскую информацию ежегодно. Однако если человек имеет бронирование или отсрочку, его не должны направлять на ВВК.

Добавим, что каждый законопроект проходит процедуру трех чтений. В первом чтении происходит обсуждение структуры законопроекта, его основных принципов, положений и критериев, во втором – постатейное обсуждение законопроекта и его принятие, в третьем – принятие законопроекта в целом.

Согласно части пятой статьи 94 Конституции Украины закон Украины вступает в силу через десять дней со дня его официального обнародования, если иное не предусмотрено самим законом, но не ранее дня его опубликования и только после того, как его подпишет Президент Украины.