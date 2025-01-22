Направление на ВВК онлайн: когда появится в Резерв+ и кого могут направить повесткой

Минобороны продолжает реформы военно-врачебных комиссий. Уже вскоре в Резерв+ добавят электронные направления на ВВК.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра обороны Рустема Умерова.

Смотрите также Что грозит "ограниченно годным" украинцам, которые не пройдут ВВК: объяснение юриста

Каким образом происходит направление на ВВК в Украине

Так, новая реформа ВВК предусматривает введение электронного направления на комиссию для военнообязанных Резерв+. Ожидается, что эта опция станет доступной уже с января 2025 года. Мужчины смогут получить электронное направление, сгенерированное через Единый реестр военнообязанных, резервистов и призывников Оберег непосредственно в приложении Резерв+.

При принятии решения ВВК теперь будет учитывать решение экспертных групп по оценке повседневной жизнедеятельности человека, которая с 1 января пришла на смену МСЭК.

Согласно новому приказу, сроки проведения ВВК, не могут превышать 4 дней. Если же есть необходимость направления лица на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования для получения полной и объективной информации о состоянии его здоровья, общий срок медосмотра не может превышать 14 дней.

Для проведения медосмотра граждан, которые подлежат постановке на воинский учет, из медицинских учреждений в ВВК приобщаются:

хирург;

терапевт;

врач по оказанию первичной медицинской помощи;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

отоларинголог;

дерматовенеролог;

стоматолог;

врач ортопед-травматолог и врачи других специальностей (только в случае необходимости).

Важно, что не все мужчины при мобилизации получают направление на ВВК. Отдельная категория должна быть направлена на обследование повесткой – это мужчины и женщины, которые вовремя уточнили военно-учетные данные после продолжения мобилизации.

Стоит отметить, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки не завершился, на медицинский осмотр не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту. Но процедура предоставления отсрочки предусматривает направление на ВВК для прохождения медицинского осмотра.

Граждане Украины, которые находятся на воинском учете и пришли в ТЦК для уточнения своих учетных данных, на ВВК не направляются. Такие военнообязанные вызываются повесткой.