Вводят рубли, но паспорта не раздают: Синегубов рассказал об оккупированной части Харьковщины

Сегодня в оккупации остается треть Харьковской области. Захватчики проводят там определенные меры политики русификации.

Захватчики вводят в обращение рубли и депортируют людей

Об этом в эфире общенационального марафона новостей рассказал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов. Он отметил, что была информация о ведении в обращение рублей на занятых территориях, а также принудительной эвакуации населения Волчанской и Купянской общин в Россию.

Обратите внимание Отбирали телефоны и загоняли в подвалы: как оккупанты издевались над гражданскими в Харьковской области

Вместе с тем, Синегубову неизвестно о случаях принудительной выдачи российских паспортов на Харьковщине, как это в других временно и частично оккупированных регионах Украины.

Кафиры не позволяют эвакуировать гражданских

Кроме того, россияне не согласовывают эвакуационные коридоры из временно оккупированной части Харьковщины на подконтрольную ВСУ территорию, и не разрешают завозить туда украинскую гуманитарную помощь.

В этих общинах очень тяжелая ситуация, ведь они находятся в оккупации уже несколько месяцев – практически с начала войны,

– сказал глава Харьковщины.

Он напомнил, что были случаи, когда люди пытались самоорганизоваться и уехать без согласованных "зеленых" коридоров, но россияне цинично и безжалостно обстреливали эти колонны. Поэтому пытаться эвакуироваться самостоятельно сейчас не рекомендуют – это слишком опасно.

Синегубов отметил, что кафиры не просто так не отпускают людей, оставшихся на подконтрольных России территориях. Их держат в качестве заложников и "живого щита", чтобы прикрываться ими при необходимости и занимать выгодные позиции в возможных переговорах.

"Они прикрываются детьми, детскими садиками. При уходе они полностью проходят населенные пункты", - пояснил Синегубов.

Последние новости из Харьковской области

Ночью на 30 мая оккупанты обстреляли Харьковский район . В результате удара в Циркунах были ранены 2 человека, а в Шестакове – пострадала женщина. Атаковали захватчики и Мерефу. Из-за этого вспыхнул пожар на складах.

Ранее в Харькове была задержана женщина, которая помогала врагу. Она фотографировала последствия обстрелов и тем самым корректировала огонь . В телефоне коллаборантки обнаружили пропагандистские материалы и сообщения, прославлявшие "русский мир".

29 мая Харьковщину посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он был на передовой, а также осмотрел разрушенные дома в Харькове. К слову, с начала полномасштабного вторжения России в городе повредили 2229 домов, 225 из них – разрушены до основания.

Стоит увидеть – около Изюма уничтожили 100 кафиров и их склад боеприпасов: смотрите видео