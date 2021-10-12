"Вы хотели, чтобы я был спикером политсилы": Разумков и Гетманцев устроили перепалку в эфире

Очередной скандал возник между "Слугами народа" и их экс-первым номером избирательного списка. Дмитрий Разумков и Даниил Гетманцев устроили спор в телеэфире, посвященном отставке главы Верховной Рады.

Гетманцев упрекнул Разумкова в том, что тот избрал собственную политическую деятельность.

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Гетманцев упрекнул Разумкова, что тот притворялся жертвой

Люди расходятся, семьи распадаются, и мне кажется, что достойно было бы действительно заниматься реформами, продолжать те реформы, которые вы с вами провели, а не ходить по эфирам, жаловаться и строить из себя жертву,

– сказал Гетманцев.

Экс-спикер ответил, что придерживался обещания не заниматься собственной политической деятельностью, пока находится в команде.

Разумков заверил, что был спикером всего парламента

"Есть очень определяющая разница между спикером парламента, позицией, в которой мы вас поддерживали 2 года и спикером оппозиции" – обратился к Разумкову Гетманцев.

Договорить ему Разумков не дал, ведь, очевидно, эта фраза его возмутила:

Я не был спикером оппозиции, я был спикером парламента, а вы хотели, чтобы я был спикером той политсилы, с которой я шел,

– повысил голос Разумков.

После этого Гетманцев уточнил, что Разумков стал "спикером оппозиции", которая борется с ценностями "Слуги народа". На что бывший глава Верховной Рады ответил, что "ценность есть одна – люди, которые дали мандат", а Гетманцев "подменяет понятия".

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Ранее Разумков не исключал, что у него отберут мандат

Отметим, что ранее Дмитрий Разумков заявлял, что не исключает, что после снятия его с должности спикера, у него заберут мандат. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия конкретно не ответил, планируют ли это сделать. Политик подчеркнул, что не забирает мандат и все будет зависеть от политической деятельности Разумкова.

Что известно об отзыве Дмитрия Разумкова: