"Вы нам – Tomahawk, мы вам – дроны": Зеленский предложил выгодную сделку Трампу
- Владимир Зеленский предложил обменять американские ракеты Tomahawk на украинские дроны.
- Дональд Трамп проявил заинтересованность в этой сделке, отметив, что Украина производит очень хорошие дроны.
Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу интересную сделку. Он хочет обменять американские дальнобойные ракеты Tomahawk на дроны украинского производства.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу президентов США и Украины в Белом доме.
Какое соглашение предложил Зеленский для Трампа по Tomahawk?
Президент Украины предположил, что Киев может предоставить США "тысячи дронов", если Вашингтон позволит им использовать ракеты Tomahawk.
"Вы нам Tomahawk, а мы вам – тысячи дронов", – сказал Владимир Зеленский.
По его словам, Украина не только готова поставить "тысячи дронов", но и сотрудничать с американским производством, в частности развивать совместные мощности.
Если вы хотите поразить военную цель, вам нужны тысячи дронов. Они используются вместе с такими ракетами. Украина имеет тысячи наших беспилотников, но у нас нет Tomahawk. Вот почему нам нужны Tomahawk. Но США имеют очень мощное производство, и Соединенные Штаты имеют Tomahawk и другие ракеты, очень мощные ракеты, но они могут иметь наши тысячи беспилотников,
– сказал Зеленский.
После этого журналисты спросили Дональда Трампа, интересует ли его эта сделка. На это американский лидер ответил утвердительно.
"Да, был бы (заинтересован, – 24 Канал) ... у нас сейчас много дронов. Мы строим собственные дроны, но также покупаем дроны у других, и они (Украина, – 24 Канал) делают очень хорошие дроны", – сказал глава Белого дома.