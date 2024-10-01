Вы – наша гордость, защита и отвага: Зеленский произнес мощную речь ко Дню защитников

Сегодня, 1 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил наших военных с праздником.

Выступление президента по случаю Дня защитников и защитниц Украины показал 24 Канал. Зеленский выразил благодарность каждому украинскому защитнику.

Смотрите также Ночная атака "Шахедами", удар по Херсону: хронология 951 дня войны

Что сказал Зеленский в поздравлении

Сегодня великий день. День защитников и защитниц Украины. Ваш день. День тех, благодаря кому наступает завтра. Благодаря кому есть Украина, а мы стоим здесь, на своей земле, в своей столице, под своими флагами. Благодаря кому жизнь победит. Благодаря вам. Несокрушимые и храбрые. Люди большой отваги, делающие великое дело. Защищают Украину,

– подчеркнул президент.

По его словам, сегодня это больше, чем профессия или призвание, а лозунги разных родов украинских войск, разных бригад и формирований – это больше, чем слова, которые были уже неоднократно доказаны на поле боя, где бойцы всегда стоят за Украину и ее волю.

"Всегда впереди. И верны всегда. Первые с честью. Идете на вы, и ожесточенных огонь не жжет. Вы избраны судьбой, и слабых нет. Так что все вы вместе, громом и пламенем, волей и железом, с Богом и за Украину 951 день битвы за государство. 951 день вы пишете историю на поле боя. Отдаете себя, чтобы не отдать Украину", – отметил он.

Как заявил Зеленский, они изменили свою жизнь, чтобы наша свобода была неизменной. Кто-то из бойцов имел другую профессию, но не хотел жить под другим флагом. В то же время кто-то сказал себе: у меня нет другого выбора, ведь "это моя Родина, это моя Украина, поэтому я буду ее защищать".

"Защищать Украину". Два слова, объединивших миллионы людей. Наша страна и наш народ. От имени которых я хочу сказать вам спасибо! Каждому и каждому. Гордимся! Каждым и каждым. Это наша арта, наши боги войны, бьющие точно,

– отметил глава государства.

Президент поблагодарил воинов

Отдельно Владимир Зеленский акцентировал на работе Воздушных сил, которые всегда на высоте во время защиты страны, отметив ПВО, которая делает все, чтобы украинское небо было чистым. Президент отметил также танкистов, которые в "латаных рукавицах закаляют мощь".

Также президент отметил украинскую пехоту, которая делает сверхтяжелую работу, выгрызая каждый рубеж, а также разведчиков, регулярно срывающих планы врага. Зеленский поблагодарил и Военно-морские Силы, десантников, спецназовцев, нацгвардейцев, пограничников, СБУ и ТРО – все Силы безопасности и обороны.

Когда мы говорим "защитники Украины", чувствуем гордость. Чувствуем вашу защиту. Видим вашу отвагу. Каждый день видим и каждую ночь. В будние и выходные. В жару и мороз. Всегда. Каждую минуту. Минуты, цену которой вы знаете как никто другой. Минуты, которые могут изменить абсолютно все. Это бывают болезненные мгновения. Потеря собрата, с которым минуту назад вы еще разговаривали, делили пищу, делили воду в одном окопе. Это и минуты победы, боевых успехов, побед. Минуты гордости, минуты доблести. Минуты долгих боев и минуты короткого сна, минуты теплой связи с родными и холодных ночей "на нуле".

– заявил он.

По его словам, из всех этих совершенно разных минут складывается война, формируется наша борьба и очень трудный путь к одной самой главной, самой желанной минуте – первой минуте победы и мира в Украине.

"Мы поклоняемся сегодня всем, кто приближал и приближает эту минуту. Делает это непрерывно. И сегодня ровно в 9 часов мы остановимся на минуту. Остановимся не формально. Не обыденно. А в знак искреннего уважения и благодарности своим воинам. Наши города и села, улицы и площади, наши люди – где бы мы ни были, все мы остановимся на минуту молчания, когда на самом деле внутри мы все кричим от боли за каждого павшего Героя. Кричим от ненависти к тому злу, которое пришло на нашу землю. Но точно уйдет из нее", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что так оно и будет, потому что "иначе быть не может", пока у Украины есть наши защитники и защитницы. "Вечная слава тем, кто защищает украинскую землю, небо и моря! Вечная память тем, кто защитил Украину ценой собственной жизни! Слава нашим защитникам и защитницам! Слава Украине", – резюмировал украинский лидер.