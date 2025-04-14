Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше, – Трамп раскритиковал Зеленского

Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Владимира Зеленского. Он набросился на президента Украины с обвинениями 14 апреля – именно тогда, когда вышло интервью Зеленского американскому СМИ. 24 Канал передает детали.

Также Трамп заявил, что в войне против Украины виноваты Зеленский и Байден.

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Что сказал Трамп о Зеленском 14 апреля

Лидер Соединенных Штатов сосредоточился на том, что президент Украины просит оружие у Запада.

Он всегда стремится приобрести ракеты. Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть войну. Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам какие-то ракеты,

– высказался президент США.

Таким образом, Трамп подменил понятия. Он обвинил Зеленского, мол, тот начал несоизмеримую войну. Но это манипуляция, Украина не начинала войну. Такие заявления Трампа напоминают тезисы российской пропаганды о том, что "украинцы обстреляли сами себя в Сумах", пытаясь "возродить из пепла дух Бучи".