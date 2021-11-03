"Вы нужны нам живыми": журналисты 24 канала призвали украинцев вакцинироваться
Источник:24 канал
Ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. На фоне новых рекордов заболеваемости и смертей журналисты 24 канала призывают вакцинироваться.
Телеведущие обратились к каждому зрителю и читателю. Они подчеркнули, что аудитория – самое важное, что есть у 24 канала.
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По их словам, вакцинироваться очень важно. В то же время нужно вместе менять страну к лучшему.
Все, что мы делаем – это для вас и вместе с вами. Вы нужны нам живыми и здоровыми,
– заметила Екатерина Соляр.
Кстати, прививаться неоднократно призвал автор и ведущий 24 канала Артем Овдиенко. В конце октября он даже "извинился" за пропаганду вакцинации и отметил, что ее нужно было делать еще более агрессивной.Отметим! По информации ЮНИСЕФ, более 50% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса.
Журналисты 24 канала призывают вакцинироваться: смотрите видео
Ситуация с вакцинацией в Украине: главное
- За 2 ноября в Украине вакцинировали более 310 тысяч человек.
- По состоянию на 3 ноября первой и второй дозой привились 18 279 337 человек.
- Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, Украина в скором времени получит почти 3 миллиона доз от Moderna.
- У Офиса Президента есть амбиции наращивать темпы вакцинации. Там хотят видеть до 350 тысяч прививок каждый день.