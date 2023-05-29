Вы об этом пожалеете, – Буданов обещает "скорый ответ" после массированной атаки по Украине
Кирилл Буданов выступил с обращением после попытки террористической России атаковать Украину ракетами днем 29 мая. Он пообещал россиянам, что они пожалеют.
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов обратился к оккупантам после их попытки атаковать Украину баллистическими ракетами. Он заверил, что скоро будет ответ.
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Буданов обратился к россиянам
Прежде всего Буданов подчеркнул, что очередная попытка террористических действий России в очередной раз потерпела поражение. Запугать украинцев не получилось, получилось только разозлить. Поэтому глава ГУР заверил, что ответ не заставит себя ждать.
Все те, кто в России до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить – это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу. Ну а все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидят,
– подчеркнул Кирилл Буданов.
Обращение Буданова к россиянам: смотрите видео
Россияне массированно атаковали Украину 29 мая
- Ночь 29 мая была неспокойной: враг выпустил по Украине дроны-камикадзе и баллистические ракеты. ПВО работала во многих регионах Украины. К сожалению, есть попадание в военный объект в Хмельницкой области и портовую инфраструктуру Одесской области.
- В Воздушных силах сообщили, что ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами. Враг выпустил: до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря; около 35 ударных беспилотников Shahed-136/131 из северного и южного направлений.
- В целом силам ПВО удалось ликвидировать 67 воздушных целей. В частности, 37 ракет, 29 ударных БпЛА и 1 разведывательный дрон.
- Только через 6 часов после ночной атаки, страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Украине, прежде всего по Киеву. Враг выпустил 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" по северному направлению. Однако Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили все цели.