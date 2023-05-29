Вы об этом пожалеете, – Буданов обещает "скорый ответ" после массированной атаки по Украине

Кирилл Буданов выступил с обращением после попытки террористической России атаковать Украину ракетами днем 29 мая. Он пообещал россиянам, что они пожалеют.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов обратился к оккупантам после их попытки атаковать Украину баллистическими ракетами. Он заверил, что скоро будет ответ.

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Буданов обратился к россиянам

Прежде всего Буданов подчеркнул, что очередная попытка террористических действий России в очередной раз потерпела поражение. Запугать украинцев не получилось, получилось только разозлить. Поэтому глава ГУР заверил, что ответ не заставит себя ждать.

Все те, кто в России до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить – это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и ​​продолжают выполнять свою работу. Ну а все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидят,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Обращение Буданова к россиянам: смотрите видео

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