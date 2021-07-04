Вы являетесь образцом чести и патриотизма, – Наев и Хомчак поздравили военных с Днем ВМС ВСУ

В первое воскресенье июля в Украине отмечают День Военно-морских сил. С поздравлением в Одессе уже выступил президент Владимир Зеленский. Поблагодарили за службу моряков и командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев и главнокомандующий ВС Руслан Хомчак.

Генерал-лейтенант Наев и генерал-полковник Хомчак опубликовали видеопоздравления в соцсетях. Командующий Объединенных сил отметил, что именно военные моряки стали одними из тех, кто помешал планам Кремля уничтожить независимую Украину.

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Военные героически выполняют боевые задачи, – Наев

С начала российской агрессии вы героически выполняете боевые задачи в территориальных водах Украины и приморских районах операции Объединенных сил. Твердые и мужественны, вы всегда готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы со стороны противника. Вы являетесь образцом чести, патриотизма и высокого профессионального мастерства,

– сказал Наев.

Генерал-лейтенант поблагодарил за верность военной присяге, стойкость и героизм.

Смотрите поздравления Сергея Наев:

Украина работает над развитием мощных ВМС, – Хомчак

Благодарность за круглосуточную готовность защитить Украину на море, суше и воздухе выразил и Руслан Хомчак. Он отметил, что Украина продолжает работать над развитием мощных ВМС.

Приоритетными задачами остаются сохранение и приумножение кадрового потенциала, пополнение флота корабельным составом, эффективной ракетным оружием и авиацией, развитие системы базирования на Черном и Азовском морях,

– сказал Хомчак.

По словам главнокомандующего, он гордится проведением самых масштабных в истории учений "Си Бриз". Задачи отрабатывали в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Смотрите видео поздравления Руслана Хомчака:

Актуально Украина скоро получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, – Зеленский

Зеленский прибыл в Одессу

Отметим, что 4 июля президент Зеленский прибыл в Одессу. На причале Одесского морского вокзала глава государства поздравил военных и рассказал о планах по увеличению мощностей ВМС. В частности, речь идет об использовании турецких беспилотников и постройке первого украинского корвета.