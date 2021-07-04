Генерал-лейтенант Наєв та генерал-полковник Хомчак опублікували відеопривітання у соцмережах. Командувач Об'єднаних сил наголосив, що саме військові моряки стали одними з тих, хто стали на заваді планам Кремля знищити незалежну Україну.

До теми День українських ВМС: чи зможемо захистити себе на морі

Військові героїчно виконують бойові завдання, – Наєв

Від початку російської агресії ви героїчно виконуєте бойові завдання в територіальних водах України та приморських районах операції Об'єднаних сил. Сильні та відважні, ви завжди готові адекватно реагувати на виклики й загрози з боку противника. Ви є зразком честі, патріотизму та високої професійної майстерності,

– сказав Наєв.

Генерал-лейтенант подякував за вірність військовій присязі, стійкість та героїзм.

Дивіться привітання Сергія Наєва:

Україна працює над розбудовою потужних ВМС, – Хомчак

Вдячність за цілодобову готовність захистити Україну на морі, суходолі та повітрі висловив і Руслан Хомчак. Він наголосив, що Україна продовжує працювати над розбудовою потужних ВМС.

Пріоритетними завданнями залишаються збереження і примноження кадрового потенціалу, поповнення флоту корабельним складом, ефективною ракетною зброєю та авіацією, розвиток системи базування на Чорному та Азовському морях,

– сказав Хомчак.

За словами головнокомандувача, він пишається проведення наймасштабніших в історії навчання "Сі Бриз". Завдання відпрацьовували відповідно до стандартів та процедур НАТО.

Дивіться відео привітання Руслана Хомчака:

Актуально Україна скоро отримає сучасні турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський

Зеленський прибув до Одеси

Зазначимо, що 4 липня президент Зеленський прибув до Одеси. На причалі Одеського морського вокзалу глава держави привітав військових та розповів про плани щодо збільшення потужностей ВМС. Зокрема, мовиться про використання турецьких безпілотників та побудову першого українського корвета.