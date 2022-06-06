Вы рядом с нами на одном фронте, – Воздушные силы поздравили журналистов с профессиональным праздником

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поздравило журналистов с профессиональным праздником. В частности, упомянули о тех, которые взяли в руки оружие и погибли за независимость Украины.

Соответствующее сообщение было обнародовано утром 6 июня. Воздушные силы также напомнили об основных принципах журналистики.

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Воздушные силы поздравили журналистов с профессиональным праздником

Воздушные силы напомнили, что основные принципы журналистики – это актуальность и достоверность. Ведь информация всегда являлась мощным оружием массового поражения. Именно ею нас годами обстреливали российские пропагандисты, называвшие себя "журналистами".

Теперь вы стоите рядом с нами на одном фронте! Мы вместе боремся за свободу для украинского народа с оружием в руках. У каждого она – разная!

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объяснили Воздушные силы.

Также вспомнили журналиста Александра Махова, который ровно месяц назад погиб в Луганской области как военный. Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также отметил:

уважение всем представителям масс-медиа, которые работают на передовой бок о бок с украинскими воинами!

из всех защитников неба – военнослужащих Воздушных сил;

вместе – к победе.

Погибшие на войне украинские журналисты

Весной 2022 года на войне в боях под Николаевом погиб отважный украинский военный журналист Виктор Дударь. Он с первого дня полномасштабной войны отправился защищать Украину как военный. У него осталась семья – жена и дочь.

В боях за Харьковщину погиб журналист и военный Максим Мединский. У мужчины осталась 3-летняя дочь Алиса и жена Татьяна. Он воевал еще в 2014 году. Вернувшись домой, создал семью. Смысл своей жизни видел в дочери.

Возле Попасной погиб тернопольский журналист Виталий Дерех. 34-летний Виталий всю жизнь работал над словом. В частности, Виталий был талантливым журналистом, чрезвычайно креативным, иногда даже эпатажным, интеллектуал и всегда остроумный, испытывал чувство юмора от Бога. То есть настоящим авантюристом в хорошем понимании этого слова. Не боялся опасности и смерти.

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