Вы же строите Северный поток-2, – премьер Польши обвинил Германию в повышении цен на газ

Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за повышение цены на газ в Европе лежит на Германии. Поскольку там приняли решение поддержать окончание строительства "Северного потока-2".

Об этом премьер-министр Польши заявил во время дебатов в Европарламенте.

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Вы же строите Северный поток-2. И вы несете ответственность за скачок цен на газ,

– сказал политик.

Это заявление он сделал в ответ на слова немецкого депутата, который предположил, что Польша, вступая в противостояние с ЕС в вопросах, связанных с юстицией, "де-факто действует в интересах России".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Матеуша Моравецкого в попытке избежать обсуждения польской системы правосудия.

Если говорить о "Северном потоке-2", то в том, что касается аргументов, вы не становитесь убедительнее. Не пытайтесь уйти от темы дебатов,

– отметила она.

"Северный поток-2": Что известно

"Северный поток-2" – это газопровод для поставок газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства.

Более 40 евродепутатов требовали инициировать расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.

Первую нитку "Северного потока – 2" начали заполнять газом 4 октября – это будет происходить постепенно. Дания дала свое разрешение на запуск.

Несмотря на то, что власти Германии одобряют запуск, 9 октября Регулятор потребовал от оператора доказательств о соблюдении норм Евросоюза.

В Европе 6 октября цена газа выросла лишь за утро в пределах 40% и вплотную приблизилась к 2 тысячам долларов за тысячу кубов.