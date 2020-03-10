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      "Вы не одни": в Кипрской церкви вспомнили о ПЦУ

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      Вселенский патриарх Варфоломей провел совместное богослужение на Фанаре вместе с Кипрским архиепископом Хризостом и представителем Иерусалимского Патриарха – архиепископом Нектарием. Во время него священники вспомнили о настоятеле ПЦУ Епифании и вообще – об украинской церкви.

      Хотя Кипрская церковь пока и не признала автокефалию ПЦУ, однако ее представители уже неоднократно заявляли о поддержке новосозданной церкви и осуждали провокационные действия Москвы и РПЦ. Во время богослужения с Варфоломеем теплые слова прозвучали вновь. Об этом на своей фейсбук-странице написал архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря.

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      Вы не одиноки, и мы не собираемся оставлять вас в одиночестве. Если мы посмотрим в прошлое, то нет церкви, которая не получила пользы от Вселенского Константинопольского патриархата. Кроме того, именно Вселенский патриархат создал новые церкви,
      – пересказал слова Хризостома Заря.

      Он также отметил, что во время литургии происходило поминовение имени Епифания, что является каноническим свидетельством литургического сопричастия между церквями.

      Какие церкви уже признали автокефалию ПЦУ:

      Накануне Рождественских праздников в январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Украины. Фактически, с этого момента была создана Православная церковь Украины.

      Сначала другие Православные церкви не спешили с признанием ПЦУ, а первой церковью, которая это сделала стала Элладская православная церковь. Она признала украинскую церковь лишь через 10 месяцев после создания – в октябре 2019 года. Вслед за Греческой церковью ПЦУ признал патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Кипр Религия Православная церковь Украины Епифаний
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