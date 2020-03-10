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      "Ви не на самоті": у Кіпрській церкві згадали про ПЦУ

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      Богослужіння, на якому згадували Епіфанія та ПЦУ / фото із соцмереж

      Вселенський патріарх Варфоломій провів спільне богослужіння на Фанарі разом із Кіпрським архієпископом Хризостом та представником Єрусалимського Патріарха – архієпископом Нектарієм. Під час нього священники згадали про настоятеля ПЦУ Епіфанія та загалом – про українську церкву.

      Хоч Кіпрська церква поки й не визнала автокефалію ПЦУ, однак її представники вже неодноразово заявляли про підтримку новоствореної церкви та засуджували провокативні дії Москви та РПЦ. Під час богослужіння з Варфоломієм теплі слова пролунали знову. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря.

      Раніше Не мають права втручатись у справи ПЦУ: Кіпрська церква жорстко розкритикувала Росію

      Ви не є самотні, і ми не збираємось залишати вас на самоті. Якщо ми поглянемо у минуле, то немає церкви, яка б не отримала користі від Вселенського Константинопольського патріархату. Крім того, саме Вселенський патріархат створив нові церкви,
      – переповів слова Хризостома Зоря.

      Він також зауважив, що під час літургії відбувалося поминання імені Епіфанія, що є канонічним свідченням літургійного співпричастя між церквами.

      Які церкви вже визнали автокефалію ПЦУ:

      Напередодні Різдвяних свят у січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію для України. Фактично, з цього моменту була створена Православна церква України.

      Спочатку інші Православні церкви не поспішали з визнанням ПЦУ, а першою церквою, яка це зробила стала Елладська православна церква. Вона визнала українську церкву лише через 10 місяців після створення – у жовтні 2019 року. Слідом за Грецькою церквою ПЦУ визнав патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ.

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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Кіпр Релігія Православна церква України Епіфаній
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