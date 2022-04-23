Выбило все окна и двери: оккупанты в Сумской области обстреляли психоневрологический интернат

Российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. 23 апреля под вражеский обстрел в Сумской области попал психоневрологический интернат.

В результате артиллерийских обстрелов российскими захватчиками в селе Атинское в интернате выбило окна и двери. Об этом в своем телеграме сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Важно В Сумской области российские оккупанты провокативно обстреливают пограничные районы

К счастью, человеческих жертв среди пациентов и работников психоневрологического учреждения нет.



Россияне обстреляли психоневрологический интернат в Сумской области / Фото с телеграма Живицкого



В результате обстрела в интернате выбило окна и двери / Фото с телеграма Живицкого

Также Живицкий сообщил об обстреле в селе Бояро-Лежачи. Там враг нанес удар по частным домам крестьян. По информации ОВА, жертв – нет.

Глава Сумской ОВА призвал жителей области быть бдительными и осторожными. Он напомнил, что существует возможность новых провокаций врага.