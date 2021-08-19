Выбивал объяснение: на Николаевщине полицейского подозревают в избиении мужчины
Источник:Офис генпрокурора
На Николаевщине бывшего оперуполномоченного полиции подозревают в избиении гражданина и превышении служебных полномочий. Он нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения.
По данным правоохранителей, оперуполномоченный сектора криминальной полиции в отделении применил насилие к мужчине, которого вызвали для дачи объяснений. Инцидент произошел в феврале 2021 года.
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Что известно об избиении
Полицейский нанес мужчине удары рукой в голову и ногой в живот. В результате у пострадавшего произошел разрыв селезенки, который осложнился внутрибрюшным кровотечением.
По признаку угрозы для жизни человека, такие телесные повреждения относятся к категории тяжких. Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
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Драки с участием полиции: последние события
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