Выбивал объяснение: на Николаевщине полицейского подозревают в избиении мужчины

На Николаевщине бывшего оперуполномоченного полиции подозревают в избиении гражданина и превышении служебных полномочий. Он нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения.

По данным правоохранителей, оперуполномоченный сектора криминальной полиции в отделении применил насилие к мужчине, которого вызвали для дачи объяснений. Инцидент произошел в феврале 2021 года.

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Что известно об избиении

Полицейский нанес мужчине удары рукой в ​​голову и ногой в живот. В результате у пострадавшего произошел разрыв селезенки, который осложнился внутрибрюшным кровотечением.

По признаку угрозы для жизни человека, такие телесные повреждения относятся к категории тяжких. Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

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