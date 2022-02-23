Такое решение Ющенко принял вместе со своей семьей. Он также убежден, что Украина победит.
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В своем обращении бывший лидер Украины подчеркнул, что сущностью своей жизни считает Украину.
Я хочу навсегда сохранить нам свободу, навсегда сохранить для нас государство! В эти сложные для Украины дни хочу заверить Вас – я и моя семья остаемся в Украине! Мой выбор сделан,
– подытожил Ющенко.
Он подчеркнул, что Украина должна идти вперед, не может останавливаться, чтобы "наши дети, внуки и правнуки не начинали все сначала".
Добавим, что уже не первую неделю многие страны мира призывают своих граждан срочно покинуть Украину, а также переселяют дипломатов из Киева во Львов. Пока об официальной эвакуации речь не идет.
Российские войска теперь официально на Донбассе
- 21 февраля Путин признал независимость квазиреспублик на Донбассе, а уже на следующий день это ратифицировала и Госдума.
- Впоследствии глава Кремля внес в Совет федераций закон о разрешении использовать вооруженные силы России на территории другого государства. В Совете федерации, конечно, единогласно это поддержали.
- Вскоре появился официальный указ о том, что Россия вводит войска на территорию оккупированной части Донбасса.
Что Путин получил от оккупации Донбасса: смотрите видео
Полный текст публикации Виктора Ющенко:
Дорогие соотечественники, сутью моей жизни является Украина. Сутью моей жизни есть свобода. Свобода похожа на солнце, замечаешь, когда теряешь, когда ее нет.
Я хочу навсегда сохранить нам свободу, навсегда сохранить для нас государство! В эти сложные для Украины дни, перед лицом нарастающей агрессии Российской Федерации, хочу заверить Вас – я и моя семья остаемся в Украине! Мой выбор сделан.
Мы должны идти вперед, не можем останавливаться, чтобы наши дети, внуки и правнуки не начинали все сначала. Я выбираю свободную, сильную и справедливую Украину. Мы сможем и Украина – победит! Слава Украине!