Таке рішення Ющенко ухвалив разом зі своєю родиною. Він також висловив переконання, що Україна переможе.
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У своєму звернення колишній лідер України наголосив, що суттю свого життя вважає Україну.
Я хочу назавжди зберегти для нас свободу, назавжди зберегти для нас державу! У ці складні для України дні хочу запевнити Вас – я і моя родина залишаємось в Україні! Мій вибір зроблено,
– підсумував Ющенко.
Він наголосив, що Україна має йти вперед, не може зупинятися, щоб "наші діти, онуки і правнуки не починали все спочатку".
Додамо, що вже не перший тиждень чимало країн світу закликають своїх громадян терміново покинути Україну, а також переселяє дипломатів з Києва до Львова. Наразі про офіційну евакуацію не мовиться.
Російські війська тепер офіційно на Донбасі
- 21 лютого Путін визнав незалежність квазіреспублік на Донбасі, а вже на наступний день це ратифікувала і Держдума.
- Згодом очільник Кремля вніс у Раду федерацій закон про дозвіл використовувати збройні сили Росії на території іншої держави. У Раді федерації, звісно, одноголосно, це підтримали.
- Невдовзі з'явився офіційний указ про те, що Росія вводить війська на територію окупованої частини Донбасу.
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Повний текст публікації Віктора Ющенка:
Дорогі співвітчизники, суттю мого життя є Україна. Суттю мого життя є свобода. Свобода схожа на сонце, помічаєш, коли втрачаєш, коли її немає…
Я хочу назавжди зберегти для нас свободу, назавжди зберегти для нас державу! В ці складні для України дні, перед лицем наростаючої агресії Російської Федерації, хочу запевнити Вас, – я і моя родина залишаємось в Україні! Мій вибір зроблено.
Ми повинні йти вперед, не можемо зупинятися, щоб наші діти, онуки і правнуки не починали все спочатку. Я обираю вільну, сильну і справедливу Україну. Ми зможемо і Україна – переможе! Слава Україні!