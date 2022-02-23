Таке рішення Ющенко ухвалив разом зі своєю родиною. Він також висловив переконання, що Україна переможе.

Важливо Бойовики забороняють чоловікам евакуюватися з Донбасу – вони повинні воювати

У своєму звернення колишній лідер України наголосив, що суттю свого життя вважає Україну.

Я хочу назавжди зберегти для нас свободу, назавжди зберегти для нас державу! У ці складні для України дні хочу запевнити Вас – я і моя родина залишаємось в Україні! Мій вибір зроблено,

– підсумував Ющенко.

Він наголосив, що Україна має йти вперед, не може зупинятися, щоб "наші діти, онуки і правнуки не починали все спочатку".

Цікаво! Згідно зі свіжими результатами соцопитування, майже половина (48%) українців будуть або воювати, або надавати допомогу армії у разі повномасштабного вторгнення Росії. 18% лише намагатимуться вижити, 3% – виїхати за кордон.

Додамо, що вже не перший тиждень чимало країн світу закликають своїх громадян терміново покинути Україну, а також переселяє дипломатів з Києва до Львова. Наразі про офіційну евакуацію не мовиться.

Російські війська тепер офіційно на Донбасі

21 лютого Путін визнав незалежність квазіреспублік на Донбасі, а вже на наступний день це ратифікувала і Держдума.

Згодом очільник Кремля вніс у Раду федерацій закон про дозвіл використовувати збройні сили Росії на території іншої держави. У Раді федерації, звісно, одноголосно, це підтримали.

Невдовзі з'явився офіційний указ про те, що Росія вводить війська на територію окупованої частини Донбасу.

Що Путін отримав від окупації Донбасу: дивіться відео

Повний текст публікації Віктора Ющенка:

Дорогі співвітчизники, суттю мого життя є Україна. Суттю мого життя є свобода. Свобода схожа на сонце, помічаєш, коли втрачаєш, коли її немає…

Я хочу назавжди зберегти для нас свободу, назавжди зберегти для нас державу! В ці складні для України дні, перед лицем наростаючої агресії Російської Федерації, хочу запевнити Вас, – я і моя родина залишаємось в Україні! Мій вибір зроблено.

Ми повинні йти вперед, не можемо зупинятися, щоб наші діти, онуки і правнуки не починали все спочатку. Я обираю вільну, сильну і справедливу Україну. Ми зможемо і Україна – переможе! Слава Україні!