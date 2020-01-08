Безопасность авиапутешествия: как выбрать перевозчика для комфортного перелета

Причины авиакатастрофы украинского самолета Boeing 737 компании МАУ, который разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, установит специальная комиссия. 24 канал решил проанализировать, на что надо обратить внимание при выборе авиакомпании.

Что надо знать об авиаперелетах?

Американский профессор экономики Ян Сэведж в 2013 году опубликовал научное исследование, в котором посчитал безопасность различных видов транспорта в США. Согласно исследованию, авиация и железная дорога являются самыми безопасными способами путешествовать. Вероятность попасть в автокатастрофу в 60 раз выше, чем в авиакатастрофу. В Международной организации гражданской авиации подсчитали, что на один миллион вылетов случается лишь одна катастрофа.

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В то же время аэрофобией страдает почти треть населения планеты. 14% людей никогда не решатся сесть в самолет. 10% – через силу, а 6,5% – отказались от полетов совсем. При этом существует ряд мифов. Во-первых, турбулентность, которой очень боятся пассажиры. На самом деле из-за попадания в зону турбулентности не произошло ни одной катастрофы. Во-вторых, возраст самолета. Эксперты отмечают: неважно старый или новый самолет. Есть понимание: исправное судно или нет. Авиалайнеры проектируются из расчета на десятки лет эксплуатации при условии безаварийных полетов и своевременного прохождения техосмотра. Авиакомпании выводят из флота самолеты не из-за их возраста, а по экономическим причинам. Чем старей самолет, тем дороже его поддерживать.



Люди боятся летать из-за ряда мифов /фото соцсетей

В-третьих, неисправность двигателей. Современный авиалайнер имеет огромный запас надежности. 96% новых Boeing имеют два двигателя. При отказе одного из двигателей самолет может безопасно выполнить посадку. На одном двигателе можно лететь долго, в частности, даже над океанами. В-четвертых, перед вылетом пилоты проходят медосмотр. Поэтому опасения пассажиров, что пилоты могут быть нетрезвыми, не соответствуют действительности. В-пятых, что в самолет попадет молния, и это приведет к катастрофе. Современным самолетам молния не может нанести серьезный ущерб. Последний раз из-за удара молнии самолет упал в 1963 году.

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Об особенностях украинских авиаперевозчиков

Основные проблемы авиапутешествий в Украине связаны с пунктуальностью перевозчиков. Согласно данным, в октябре 2019 года от 15 до 30 минут украинские авиакомпании задержали 5,1% вылетов, от 30 минут до 2 часов – 7,8% вылетов, более 2 часов – 5% вылетов. Наиболее пунктуальной украинской авиакомпанией в октябре 2019 года стала "Роза Ветров", которая выполнила по расписанию 87,4% рейсов. Второе место заняла "Мотор Сич" с результатом в 84,8%. Замыкает тройку лидеров МАУ, которая выполнила по расписанию 84,7% вылетов. Худшие результаты соблюдения графика у YanAir и "Джоник", которые выполнили без задержек 35,7% и 33,3% рейсов соответственно.

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Большинство авиаперевозок – чартерные рейсы. Как утверждают эксперты, проблема в том, что средний возраст самолета чартерных авиалиний достигает 27 лет. Авиакомпании экономят на всем. В том числе и на кадрах, подбирая не слишком профессиональных сотрудников.



Почему разбился самолет компании МАУ? / Фото Getty

Что важно – на техническом обслуживании. Часто закрывают глаза на неисправности. Очевидно, эта халатность привела летом 2018 года к катастрофе самолета авиакомпании Bravo Airways, который при посадке в аэропорту Киев выкатился за взлетно-посадочную полосу. К счастью, никто не пострадал. Но это стало подтверждением того, что нужно с вниманием относиться к выбору авиаперевозчика. Самолеты, которые часто покупают украинские компании, происходят из стран с невысокой культурой обслуживания.

Как обезопасить себя при путешествии самолетом?

Чтобы путешествие было комфортным, прежде всего, узнайте все о рейтингах компании. Количество самолетов, как часто осуществляются рейсы, куда, сколько раз рейсы задерживались или отменялись. Есть "черный список" Европейского Агентства Авиационной Безопасности (EASA). По состоянию на 2019 год в черном списке находятся все перевозчики из 15 стран. В частности из Афганистана, Кыргызстана, Ливии и Судана.

По данным опроса Киевского института социологии, проведенного в сентябре 2019 года, МАУ стала лидером симпатий и антипатий среди украинцев. 51% респондентов положительно оценили работу компании, однако одновременно с тем негативно отозвались о МАУ 19,9% опрошенных, что является самым большим показателем среди других авиалиний. На втором месте Wizz Air – 40,6%. На третьем Ryanair – 32,9%.

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Выбор пассажирского места. Американское Федеральное агентство воздушного транспорта утверждает: нет наименее безопасных и наиболее безопасных мест. И все же есть определенные рекомендации. Во время аварий чаще всего хвост самолета остается целым. То есть у людей, там сидящих, больше шансов выжить. Кроме того, в хвосте самолета нет топлива, следовательно, меньше шансов взорваться.

Во время аварийной посадки первыми покинуть самолет смогут люди, которые находятся возле аварийных выходов и сидят у прохода.

Пристегнуться ремнем безопасности. Причем туго. Это нужно, чтобы в случае вынужденного резкого торможения пассажир не ударился в спинку переднего кресла. Что будет очень больно и может привести к серьезной травме. А вообще рекомендуется быть пристегнутым на протяжении всего перелета.

Обязательно пристегнитесь / Фото из соцсетей

Выключить все электронные устройства. Основная проблема в том, что ноутбук, планшет или телефон – тяжелые для своих размеров устройства. И при резком торможении могут легко выскользнуть из рук и улететь вперед, покалечив других пассажиров.

Без паники и не употреблять алкоголь. Чем меньше вы волнуетесь, тем лучше будете себя чувствовать во время путешествия. Но лучше не употреблять спиртные напитки. Алкоголь обезвоживает организм, который испытывает стресс в атмосфере с пониженной влажностью. Пониженное атмосферное давление усиливает эффект от выпитого.