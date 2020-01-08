Жена просила не лететь: что известно о семье погибшего командира разбившегося самолёта в Иране

Командиром экипажа украинского пассажирского самолета, который разбился в Иране 8 января, был Владимир Гапоненко. Его жена Екатерина рассказала, что узнала об авиакатастрофе из новостей, а не от представителей МАУ.

Представители авиакомпании МАУ позвонили женщине в 10:00. Они предложили моральную помощь и спрашивали о необходимости материальной помощи. Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

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Екатерина Гапоненко заявила, что ждет звонка руководства МАУ, чтобы те официально подтвердили информацию и предоставили подробные объяснения катастрофы.

Узнала я об этом из новостей, которые утром прочитала, когда проснулась. Я поняла, что эта новость касается моего мужа. Мне страшно, что в этих войнах гибнут люди, наши братья, мужья, родные и знакомые. Страшно. Страшно, как жить,

– рассказала женщина.

Она добавила, что ее муж был пилотом всю жизнь, и не представлял жизни без неба. Она добавила, что держит себя в руках, потому что в семье есть двое детей.

Екатерина Гапоненко также отметила, что перед вылетом просила мужа не лететь в Иран, но он сказал, что не может так поступить.

Отметим, что у Владимира Гапоненко остались две дочери. Семейными снимками Екатерина Гапоненко делится на своей фейсбук-странице.

Владимир Гапоненко с детьми/Фото с фейсбук-страницы Екатерины Гапоненко

Что известно об авиакатастрофе в Иране?

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752, на борту которого находились 176 человек, разбился вскоре после вылета из аэропорта "Имама Хомейни" в Тегеране. Все его пассажиры и экипаж погибли. По предварительным данным, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди пассажиров было 2 украинца.



Примерно в 4:30 утра по киевскому времени авиасудно вылетело из столицы Ирана в киевское "Борисполя". И уже через две минуты после взлета – упало. По словам представителей местного аэропорта, причиной крушения стали технические неисправности, а именно – возгорание двигателя. В МИД Украины эту информацию пока не подтверждают и отмечают, что причина может быть

Предварительная причина трагедии – технические неисправности.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.

Катастрофа произошла буквально через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.