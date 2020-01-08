Украинские компании прекратили полеты в Иран: Гончарук объяснил почему этого не сделали раньше

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что всем украинским компаниям запрещены полеты в Иран. Запрет вступит в силу с 00:00 9 января и до выяснения причин катастрофы.

Об этом глава правительства сказал на брифинге по авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране.

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На вопрос журналистов, почему не были прекращены полеты в Иран раньше, Гончарук сказал, что "по состоянию на вчера не было предпосылок считать, что ситуация будет такой опасной".

По его словам, ситуация начала стремительно развиваться ночью 8 января. Именно поэтому, правительство приняло решение о прекращении полетов сегодня. Он добавил, что это достаточно оперативная реакция.

Сейчас совершенно точно рано говорить о каких-то причинах. Мы не будем распространять манипуляции и версии до момента официального результата расследования,

– подчеркнул глава правительства.

Гончарук также отметил, что в рамках расследования авиакатастрофы правительство выяснит, кто и в какой момент должен был отреагировать на события в Иране. По его словам, если в Кабмине придут к выводу, что были основания отреагировать раньше, а официальные органы этого не сделали, то будут приниматься соответствующие кадровые решения.

Алексей Данилов со своей стороны отметил, что согласно международному праву, все страны, чьи граждане были на борту самолета, имеют право направить своих следователей в комиссию, которая будет заниматься расследованием трагедии.

Смотрите видео с брифинга Гончарука и Данилова по поводу авиакатастрофы в Иране:

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что известно

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

Важно! Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако причины еще устанавливаются.

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.