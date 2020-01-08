13:16
8 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Украинские компании прекратили полеты в Иран: Гончарук объяснил почему этого не сделали раньше

      214 Читати новину українською
      Алексей Гончарук / Кабинет Министров Украины

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что всем украинским компаниям запрещены полеты в Иран. Запрет вступит в силу с 00:00 9 января и до выяснения причин катастрофы.

      Об этом глава правительства сказал на брифинге по авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране.

      Важно: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 176 человек: последние новости, фото, видео

      На вопрос журналистов, почему не были прекращены полеты в Иран раньше, Гончарук сказал, что "по состоянию на вчера не было предпосылок считать, что ситуация будет такой опасной".

      По его словам, ситуация начала стремительно развиваться ночью 8 января. Именно поэтому, правительство приняло решение о прекращении полетов сегодня. Он добавил, что это достаточно оперативная реакция.

      Сейчас совершенно точно рано говорить о каких-то причинах. Мы не будем распространять манипуляции и версии до момента официального результата расследования,
      – подчеркнул глава правительства.

      Гончарук также отметил, что в рамках расследования авиакатастрофы правительство выяснит, кто и в какой момент должен был отреагировать на события в Иране. По его словам, если в Кабмине придут к выводу, что были основания отреагировать раньше, а официальные органы этого не сделали, то будут приниматься соответствующие кадровые решения.

      Алексей Данилов со своей стороны отметил, что согласно международному праву, все страны, чьи граждане были на борту самолета, имеют право направить своих следователей в комиссию, которая будет заниматься расследованием трагедии.

      Смотрите видео с брифинга Гончарука и Данилова по поводу авиакатастрофы в Иране:

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что известно

      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

      Важно! Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

      На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако причины еще устанавливаются.

      На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      6 текстов щедривок для детей: лучшие песни
      сегодня
      77681
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране СНБО авиация МАУ Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:30 "Зачистка свідків": розбився вертоліт з пілотами РФ, які брали участь в агресії проти України
      Михайло Макарук 342
      сегодня , 10:54 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Світлана Попова 2331
      сегодня , 09:00 Главные новости 7 января: Меркель едет к Путину, трагедия в Иране, ложные заявления ОБСЕ
      Ірина Кошанська 2095
      сегодня , 08:50 Справа дорослих: як правильно працювати над харчуванням дітей
      Уляна Супрун 499
      сегодня , 08:03 Каким будет курс доллара в 2020 году в Украине: прогноз
      Ірина Поліщук 10344
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук