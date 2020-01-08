Українські компанії припинили польоти в Іран: Гончарук пояснив, чому цього не зробили раніше

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що усім українським компаніям заборонено польоти в Іран. Заборона набуде чинності з 00:00 9 січня і до з'ясування причин катастрофи.

Про це глава уряду сказав на брифінгу щодо авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Важливо: Український літак розбився в Ірані, на борту було 176 людей: останні новини, фото, відео

На питання журналістів, чому не було припинено польоти в Іран раніше, Гончарук сказав, що "станом на вчора не було передумав вважати, що ситуація буде такою небезпечною".

За його словами, ситуація почала стрімко розвиватися вночі 8 січня. Саме тому, уряд прийняв рішення про припинення польотів сьогодні. Він додав, що це досить оперативна реакція.

Зараз абсолютно точно рано говорити про якісь причини. Ми не будемо поширювати маніпуляції та версії до моменту результату офіційного розслідування,

– наголосив глава уряду.

Гончарук також наголосив, що в межах розслідування авіакатастрофи уряд з'ясує, хто і в який момент мав відреагувати на події в Ірані. За його словами, якщо у Кабміні дійдуть до висновку, що були підстави відреагувати раніше, а офіційні органи цього не зробили, то прийматимуться відповідні кадрові рішення.

Секретар РНБО Олексій Данілов зі свого боку зазначив, що згідно з міжнародним правом, усі країни, чиї громадяни були на борту літака, мають право відправити своїх слідчих у комісію, яка займатиметься розслідуванням трагедії.

Дивіться відео з брифінгу Гончарука і Данілова з приводу авіакатастрофи в Ірані:

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що відомо

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

Важливо! Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Під час брифінгу президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

На місці падіння знайшли чорну скриньку. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Однак причини ще встановлюються.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.