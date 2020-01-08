Безпека авіаподорожі: як вибрати перевізника для комфортного перельоту

Причини авіакатастрофи українського літака Boeing 737 компанії МАУ, який розбився 8 січня після вильоту з аеропорту Тегерану, встановлюватиме спеціальна комісія. 24 канал вирішив проаналізувати, на що треба звернути увагу при виборі авіакомпанії.

Що треба знати про авіаперельоти?

Американський професор економіки Ян Севедж у 2013 році опублікував наукове дослідження, в якому порахував безпеку різних видів транспорту в США. Згідно дослідження, авіація та залізниця є найбезпечнішими способами подорожувати. Імовірність потрапити в автокатастрофу в 60 разів вище, ніж в авіакатастрофу. У Міжнародній організації цивільної авіації підрахували, що на один мільйон вильотів трапляється лише одна катастрофа.

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Водночас аерофобією страждає майже третина населення планети. 14% людей ніколи зважаться сісти в літак. 10% – через силу, а 6,5% – відмовилися від польотів зовсім. При цьому існує низка міфів. По-перше, турбулентність, якої дуже бояться пасажири. Насправді через потрапляння в зону турбулентності не сталося жодної катастрофи. По-друге, вік літака. Експерти наголошують: немає значення старий чи новий літак. Є розуміння: справне судно чи ні. Авіалайнери проектуються з розрахунку на десятки років експлуатації за умови безаварійних польотів та вчасного проходження техогляду. Авіакомпанії виводять з флоту літаки не через їхній вік, а з економічних причин. Чим старше літак, тим дорожче його підтримувати.



Люди бояться літати через низку міфів /Фото соцмереж

По-третє, несправність двигунів. Сучасний авіалайнер має величезний запас надійності. 96% нових Boeing мають два двигуни. При відмові одного з двигунів літак може безпечно виконати посадку. На одному двигуні можна летіти довго, зокрема, навіть над океанами. По-четверте, перед вильотом пілоти проходять медогляд. Тому побоювання пасажирів, що пілоти можуть бути нетверезими, не відповідають дійсності. По-п’яте, у літак влучить блискавка, і це призведе до катастрофи. Сучасним літакам блискавка не може завдати серйозної шкоди. Востаннє через удар блискавки літак упав у 1963 році.

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Про особливості українських авіаперевізників

Основні проблеми авіаподорожей в Україні пов’язані з пунктуальністю перевізників. Згідно даних, у жовтні 2019 року від 15 до 30 хвилин українські авіакомпанії затримали 5,1% вильотів, від 30 хвилин до 2 годин – 7,8% вильотів, більше 2 годин – 5% вильотів. Найбільш пунктуальною українською авіакомпанією в жовтні 2019 року стала "Роза Вітрів", яка виконала за розкладом 87,4% рейсів. Друге місце посіла "Мотор Січ" з результатом 84,8%. Замикає трійку лідерів МАУ, яка виконала за розкладом 84,7% вильотів. Найгірші результати дотримання графіка в YanAir і "Джоник", які виконали без затримок 35,7% і 33,3% рейсів відповідно.

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Більшість авіаперевезень – чартерні рейси. Як стверджують експерти, проблема у тому, що середній вік літака чартерних авіаліній сягає 27 років. Авіакомпанії економлять на усьому. Кадрах, підбираючи не надто професійних співробітників.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Що важливо – на технічному обслуговуванні. Часто закривають очі на несправності. Вочевидь, ця недбалість призвела влітку 2018 року до катастрофи літака авіакомпанії Bravo Airways, який при посадці в аеропорту Київ викотився за злітно-посадкову смугу. На щастя, ніхто не постраждав. Але це стало підтвердженням того, що треба з увагою відноситися до вибору авіаперевізника. Літаки, які часто купують українські компанії, походять з країн з невисокою культурою технічного обслуговування.

Як убезпечити себе при подорожі літаком?

Щоб подорож була комфортною, передусім, дізнайтеся все про рейтинги компанії. Кількість літаків, як часто здійснюються рейси, куди, скільки разів рейси затримувалися або скасовувалися. Є "чорний список" Європейської Агенції Авіаційної Безпеки (EASA). Станом на 2019 рік у чорному списку знаходяться всі перевізники з 15 країн. Зокрема з Афганістану, Киргизстану, Лівії та Судану.

За даними опитування Київського інституту соціології, проведеного у вересні 2019 року, МАУ стала лідером симпатій і антипатій серед українців. 51% респондентів позитивно оцінили роботу компанії, проте одночасно з тим негативно відгукнулися про МАУ 19,9% опитаних, що є найбільшим показником серед інших авіаліній. На другому місці Wizz Air – 40,6%. На третьому Ryanair – 32,9%.

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Вибір пасажирського місця. Американське Федеральне агентство повітряного транспорту стверджує: немає найменш безпечних та найбільш безпечних місць. Та все ж є певні рекомендації. Під час аварій найчастіше хвіст літака залишається цілим. Тобто у людей, що там сидять, більше шансів вижити. Крім того, в хвості літака немає палива, отже, менше шансів вибухнути.

Під час аварійної посадки першими покинути літак зможуть люди, що знаходяться біля аварійних виходів і сидять біля проходу.

Пристебнутися ременем безпеки. Причому туго. Це потрібно, якщо у випадку вимушеного різкого гальмування пасажир не вдарився в спинку крісла попереду. Що буде дуже боляче і може призвести до серйозної травми. А взагалі рекомендується бути пристебнутим протягом усього перельоту.



Обов’язково пристебніться / Фото соцмереж

Виключити всі електронні пристрої. Основна проблема в тому, що ноутбук, планшет або телефон - важкі для своїх розмірів пристрої. І при різкому гальмуванні можуть легко вислизнути з рук і полетіти вперед, покалічивши інших пасажирів.

Без паніки і не вживати алкоголь. Чим менше ви хвилюєтеся, тим краще почуватиметеся під час подорожі. Але краще не вживати спиртні напої. Алкоголь зневоднює організм, який переживає стрес в атмосфері зі зниженою вологістю. Знижений атмосферний тиск підсилює ефект від випитого.