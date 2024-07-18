Как выборы в Африке будут влиять на войну в Украине

Внимание украинцев приковано к выборам в США, поддержка которых важна для нашей победы. Но в 2024 году насыщенный избирательный календарь и в Африке. Выборы запланированы в 19 государствах, а среди кандидатов – пророссийски настроенные "миротворцы". Какие последствия для Украины может иметь приход таких лидеров и имеет ли Африка шанс на демократический импульс – читайте в колонке для 24 Канала.

Выборы по-африкански

Среди запланированных в Африке выборов две трети приходятся на последний квартал года. Изменения ожидаются как номинальные (например, авторитарные режимы в Алжире и в Руанде в очередной раз "утвердят" свою трафаретную легитимность), так и реальные (в частности, в Гане). Государства, которые сейчас находятся в состоянии внутренней турбулентности (Мали, Буркина-Фасо) выборы "временно" отложили, впрочем, без указания на конкретную дату. Это создает дополнительную угрозу безопасности в регионе, война в котором негативно отразится и на удержании фокуса внимания на российской агрессии против Украины.

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Избирательные процессы в государствах Африки часто сопровождаются нарушением прав человека, среди которых подавление свободы медиа и любого плюрализма мнений. Журналисты, представители неправительственных организаций и активисты вынуждены работать в условиях страха и преследований, что приводит к самоцензуре и устранению от политической жизни стран.

Так случилось, например на Коморских островах, где в результате узурпации власти в январе 2024 года в очередной раз президентом был избран Азали Ассумани. Хотя в июле 2023 года Ассумани гордо отказался от предложения Владимира Путина о бесплатных поставках зерна отдельным государствам Африки, одновременно он призвал Украину к прекращению огня, подчеркивая, что российский диктатор "готов к диалогу", а другую сторону еще стоит убеждать.

Как Россия разрушает Африку

Стратегия России в Африке, среди прочего, направлена на уничтожение любых проявлений демократии. После "арабской весны" Путин напуган возможностью падения тираний, похожих на его собственную. Государству-агрессору удалось свести целый бизнес на войне в регионе, поэтому автократия и удержание нестабильности – один из ее геополитических интересов.

Российские "частные" военные компании, в том числе и "Вагнер", или же прямо вовлечены в совершение военных преступлений и преступлений против человечности в Африке, или же стоят на страже, пока насилие совершают другие вооруженные россиянами группы.

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Так, в 2022 году впервые начали появляться сведения о похищении россиянами мальчиков-подростков из Центральноафриканской республики и Камеруна. Родителей или же били и запугивали, или убеждали, что это "эвакуация" по соображениям безопасности, поскольку местные повстанцы могут забрать детей себе. На самом же деле, мальчиков вывозили для принудительных работ на золотых приисках.

Через российскую дезинформационную кампанию, прямую поддержку или поставки оружия, финансирование избирательных кампаний, в Африке:

уже произошло два военных переворота в Буркина-Фасо и один – в Судане ;

и один – в ; захват власти в ЦАР ;

; военные преступления в Ливии и в Мали ;

и в ; Россия также поддержала антиконституционную узурпацию власти в Бурунди, Демократической Республике Конго, Республике Конго и Руанде.

11 из 23 государств, где Россия "работает" над уничтожением демократии, находятся в состоянии вооруженного конфликта.

Интересно, что ежегодные опросы Pew Research Global Attitudes в Африке демонстрируют непопулярность России и Путина в регионе и неприязнь местного населения к государству-агрессору. Поэтому, отношения России и местных стран строятся на поддержке отдельных политических элит и "инвестициях" в экономику и гуманитарные инициативы.

Например, в Гане россияне обеспечивают приход к власти Джона Магамы, который учился в Москве. При этом другой кандидат – Махамуду Бавумия, хотя и является представителем от действующей власти, но в экономическом кризисе в государстве обвиняет вооруженный конфликт в Украине. Бавумия посещал Россию в начале марта 2022 года почти сразу после начала полномасштабного вторжения, где договаривался о выгодном партнерстве.

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Интересно, что Украина доминирует на рынке железной руды и стали в Гане, в то время, как Россия продолжает использовать продовольственный шантаж. До этого момента Гана проявляла солидарность с Украиной, поддерживая голосованием в ООН, участием в Глобальном саммите мира и подписанием заключительного коммюнике по его результатам. Однако, сохранится ли такая ситуация после президентских выборов – будет понятно со временем.

Украинская дипломатия в Африке

В октябре 2022 года министр иностранных дел Украины совершил первое "африканское турне". В 2024 году был открыт сразу ряд новых посольств в государствах региона. Поворот национальной дипломатии в сторону континента является попыткой исправить ошибки прошлого, когда Украина концентрировалась преимущественно на развитии отношений с евроатлантическим регионом.

То, что государства Африки долгое время не были в приоритете украинской внешней политики, в конце концов привело к формированию их позиции в ООН – большая часть стран, которые "воздерживаются" от ключевых для Украины голосований, – это государства африканского континента.

Открытие новых посольств, оживление культурной дипломатии, подготовка кадров среди той самой элиты, на которую нацелена Россия, развитие отношений между представителями гражданских обществ, совместная борьба за демократические ценности, права человека и мир, сохранение и расширение экономического взаимодействия – составляющие достижения успеха Украины за сердца и умы населения Африки. Подобное партнерство является выгодным, как для нашего государства, так и для стран региона, которым Россия и россияне под вуалью "помощи и солидарности" несут только разрушение, конфликты, бедность и страдания.