После поражения на выборах премьер Бельгии "в слезах" объявил об отставке
Источник:Le Soir
Александер Де Кроо объявил об отставке. Соответствующее заявление премьер Бельгии сделал после поражения его партии Open VLD на выборах.
Де Кроо признал поражение и заявил, что это был особенно тяжелый вечер. В то же время отметил, что либералы сильные и еще вернутся.
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Премьер Бельгии уходит в отставку
Вечером воскресенья премьер Бельгии поздравил "победителей этих выборов, N-VA, Vlaams Belang и Vooruit", не забывая о "друзьях MR во франкоязычной Бельгии".
Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня буду премьер-министром в отставке. Но либералы сильны, мы вернемся,
– заявил Александер Де Кроо.
Журналисты заметили, что он был заметно тронут, впрочем, получил поддержку активистов во время своего короткого выступления. Также к Де Кроо присоединились другие ведущие деятели Open Vld.
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Краткая справка. Одновременно с голосованием за депутатов Европарламента в Бельгии также проходили национальные выборы. Больше всего голосов – 18% получила консервативная партия N-VA. Между тем либеральная партия де Кроо Open VLD получила менее 6%.
Заметим, что до конца июня Бельгия председательствует в Совете ЕС.
Что известно о партии N-VA
- N-VA – "Новый фламандский альянс". Сейчас эта партия является крупнейшей политсилой по количеству мест в Палате представителей, Сенате и фламандском парламенте.
- В Европарламенте (до этих выборов) от политической партии были три депутата, а еще столько же представителей получили мандаты в парламенте Брюсселя.
- Идеология N-VA заключается в идеях умеренного консерватизма и фламандского национализма до отделения Фландрии от Бельгии.
- Лидер партии и по совместительству городской голова Антверпена Барт Де Вевер заявлял, что "никогда не отказывался от мечты, чтобы все, говорящие на нидерландском языке, жили вместе". Он предложил присоединить Фландрию к Нидерландам.
- СМИ писали, что "Новый фламандский альянс" и "Фламандский интерес" могут объединиться после выборов в парламенте Фландрии.
- До полномасштабного вторжения России в Украину лидер партии посещал страну-агрессора. В частности, в 2020 году Барт Де Вевер встречался с губернатором Петербурга и подписал двустороннее соглашение о социально-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве. Однако после начала полномасштабной войны называл Путина "психопатом" и "сумасшедшим".
- Интересно, что один из членов партии, – Герт Верекен является соучредителем аналитического центра "Евро – Русь" вместе с "любителем русского мира" Крисом Романом. 24 февраля 2022 года на своей фейсбук-странице Верекен разместил фото с подписью "вместе мы непобедимы", намекая на поддержку именно российской армии.