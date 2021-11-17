Выборы в Болгарии: президент страны победил в первом туре

Действующий президент Болгарии Румен Радев лидирует в первом туре на выборах главы государства. Политик набрал 49,42% голосов.

Во втором туре выборов его соперником станет представитель партии ГЭРБ Атанас Герджиков. Его кандидатуру поддержали 22,83% избирателей.

К теме Результаты выборов в Германии: кто попадет в Бундестаг

По данным Центральной избирательной комиссии, за действующего президента страны проголосовали 1 322 128 избирателей. Этот результат не позволяет ему победить, так что уже 21 ноября состоится 2 тур.

Какими являются результаты других кандидатов

В то же время, третье место на президентских выборах занял глава "Движения за права и свободы" Мустафа Карадай. Его поддержали 11,57% избирателей.

Другие кандидаты набрали менее 4% голосов.

Интересно Грузинская оппозиция не признала официальные результаты выборов и объявила "мирную революцию"

Выборы в Болгарии: что известно