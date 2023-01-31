ЕС нанес новый и неожиданный удар по России

Петр Павел как президент Чехии, конечно, нервирует Кремль. Более того, его избрание является ночным ужасом для российского режима.

Россия надеялась, что Европа посыплется

Конечно, эти выборы о чешской внутренней политике, но не только.

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Бывший военный, олицетворяющий НАТО и готовность бороться, откровенно раздражает Россию. Там надеялись, что Европа посыплется из-за цен на энергоносители и отсутствия солидарности. Россия способствовала митингам против цен на энергоносители – ничего не помогло.

Более того, президент России Владимир Путин говорил, что европейские элиты перезагрузятся. Он заявлял, что они зависимы от США, и чего только еще он не говорил.

Выборы Павела были первым крупным тестом. И этот тест выиграли Европа, Запад и мы.

Главное о выборах в Чехии

После решения о предоставлении танков – это второй крупный удар по российскому режиму. Как раз вовремя.

Победу в президентских выборах в Чехии одержал 61-летний Петр Павел, поддерживающий Украину. В избирательной погоне отставной генерал НАТО обошел Андрея Бабиша, имевшего тесные отношения с пророссийским премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Важно, что в выборы несколько раз вмешивались российские хакеры. Они пытались сфальсифицировать результаты, ведь еще один проукраинский лидер в Европе невыгоден Кремлю.