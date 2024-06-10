Триумф Ле Пен и шок для Макрона: как выборы во Франции могут повлиять на поддержку Украины

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Воскресенье, 9 июня, во Франции получилось неспокойным: президент страны Эммануэль Макрон неожиданно и сенсационно объявил о роспуске местного парламента, Национального собрания, и назначил внеочередные выборы, которые пройдут в две стадии уже через несколько недель.

24 Канал анализирует, как это может негативно повлиять на помощь Украине и объясняет несколько импульсивный и возможно даже преждевременный шаг французского президента.

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Кто победил во Франции на выборах в Европарламент

Причина решения Макрона на поверхности. Его политическая сила (партия "Возрождение", ее генсек – министр иностранных дел в правительстве Габриэля Атталя – Стефан Сежурне) с треском провалилась на выборах в Европарламент.

"Возрождение" Макрона получило лишь 15%,

Зато победу с 32% праздновало "Национальное объединение". Это ультраправая коалиция во главе с потомственной любительницей Путина Марин ле Пен.

К ее активу можно добавить еще 7% партии "Реконкиста" Эрика Земмура, где засветилась племянница Ле Пен и внучка основателя партии "Национальный фронт" Жана-Мари Ле Пена – Марион Марешаль-Ле Пен.

Таким образом, за ультраправых отдали свои голоса почти 40% французов, и с этим нужно было что-то делать. Собственно, Макрон и сделал.

, на момент написания материала официальные результаты объявлены не были, они станут известны вечером 10 июня 2024 года.



Выборы во Франции / Инфографика Politico

Показательно, что это произошло всего через несколько дней после торжественного празднования 80-летия высадки в Нормандии, где Макрон был хозяином праздника, а его гостями – лидеры свободного мира. Макрон буквально купался в лучах славы и находился в центре внимания, делал без преуменьшения исторические заявления ... А уже через несколько часов его и его политическую силу ждал настоящий холодный душ.

Почему Макрон распустил парламент

Новых выборов представители ультраправых начали требовать уже как только появились первые данные экзитполов. Стоит отметить, что президент Франции имел полное право не принимать эти призывы во внимание, тем более что впереди парижская Олимпиада и футбольное Евро-2024, где Франция среди фаворитов.

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Именно фактор футбольной эйфории решила использовать власть в Грузии, чтобы протянуть скандальный закон об иноагентах, надеясь, что люди забудут о политике.

Мэр Парижа Анн Идальго уже заявила, что ей "сложно понять", почему президент решил назначить парламентские выборы всего за несколько недель до того, как столица будет принимать Олимпийские игры.

"Как и многие люди, я была ошеломлена, когда услышала, что президент решил распустить парламент. Роспуск перед самыми Играми – это действительно то, что вызывает большое беспокойство", – считает она.

Выборы состоятся в два тура 30 июня и 7 июля, а Олимпийские игры начнутся 26 июля.

Но Макрон решил не прятаться и не искать громоотвода. Его репутация мачо, которую он старательно лелеял последние более 2 лет, требовала решительных действий, а они, в традициях французской политической культуры, заключаются в атаке с открытым забралом.

Я не могу действовать так, будто ничего не произошло... Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования,

– так объяснил свои решения Макрон в обращении к нации 9 июня 2024 года.

Таким образом, имеем дело не с политическим самоубийством, потому что парламент и до этого был не слишком дружелюбным к президенту, а с подражанием местным традициям.



Макрон объявляет о роспуске парламента / Фото EPA

Есть ли какие-то шансы у Макрона на выборах?

Как это ни странно, но есть. Во-первых, это будут выборы не в Европарламент, где граждане выбирают курс всего Евросоюза и больше думают о высоких материях и идеологии.

В парламенте Франции задачи менее амбициозные и более приближенные к реальной жизни. Кроме того, поражение на выборах в Европарламент может мобилизовать сторонников Макрона и дать им надежду на реванш.

Такую надежду дает и система выборов во Франции, это, напомним, мажоритарка, которая проходит в два тура:

в первом туре для победы нужны 25%, если никто их не набирает,

во втором туре для победы достаточно лишь 12,5% голосов.

Напомним, что на парламентских выборах 2022 года партия Макрона, входившая в состав правоцентристского блока "Вместе", одержала победу, хоть и не такую, на которую рассчитывала.

Она смогла мобилизовать своих избирателей на второй тур, что и стало решающим фактором. В итоге в 2022 году Франция получила парламент с сильной оппозицией и прогнозами на новые политические кризисы. Они действительно были (Макрон не имел большинства и все его инициативы проходили тяжело), однако касались больше внутренних вопросов, при этом внешний курс Франции колебаний не претерпел.

Почему Макрон и его политика так важны для Украины

Франция – это президентская республика. В том же 2022 году Эмануэль Макрон переизбрался на второй срок. Во Франции это 5 лет (до 2000-го было 7).

Именно президент Франции определяет внешнеполитический курс страны и сейчас он заключается в последовательной поддержке Украины в отпоре российской агрессии. Украине очень с этим повезло.

Франция и лично Макрон очень много сделали для поддержки нашего государства. Это и финансы, и лоббизм, подготовка украинских воинов и широкий спектр оружия: от гаубиц и ракет SCALP до теперь уже истребителей Mirage.

Кроме того, Макрон выступает активным лоббистом введения в Украину войск НАТО и подает пример другим союзникам.



Зеленский с Макроном / Фото Le Monde

Франция одной из первых, еще 16 февраля 2024 года, заключила большое соглашение по безопасности с Украиной и взяла на себя большие обязательства по сотрудничеству и помощи в военной, политический, финансовой и гуманитарной сферах.

Интересно, что французские парламентарии эту политику вполне разделяют. Это касается даже Марин ле Пен – она публично отреклась от Путина и стоя аплодировала президенту Зеленскому, когда тот выступал перед Национальным собранием. Этот момент попал в объективы телекамер и разошелся в СМИ.

Таким образом, даже ультраправые, которые традиционно ранее симпатизировали Путину, сейчас считают его слишком токсичным и, возможно, даже против собственной природы, хотят теперь быть на правильной стороне истории.



Ле Пен (слева в белом наряде) аплодирует Зеленскому / Фото AP

Что будет, если партия Ле Пен победит

Такой вариант исключать нельзя, более того – его надо ожидать, но, видимо, не с таким разрывом. В таком случае новым премьером с высокой вероятностью станет 28-й летний глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Это новая звезда французской политики с 1,3 миллиона подписчиков в тиктоке.

Несмотря на итальянско-алжирское происхождение он является преданным "идеям нации", также он выступает против гендерных свобод и преодоления красных линий Путина. Кроме того, встречается с дочерью старшей сестры Марин ле Пен.



Жордан Барделла и Марин Ле Пен / фото AP

Что касается самой Марин, то ее мечта и цель – президентские выборы-2027.

Вот тогда, в случае ее победы, для Украины могут наступить проблемы, а для России – действительно хорошие новости. Она уже и без того радуется и ставит "плюсик" своей пропаганде в Европе (за нее отвечает Медведчук). Не в последнюю очередь из-за активности российских пропагандистов во Франции ультраправые партии одержали победу – это факт.

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Впрочем, победа партии Ле Пен на досрочных выборах вовсе не будет означать, что это 100% победа России. Так уже было, например, с празднованием в России победы Трампа в 2016 году.

Мы имеем пример Италии, где победа ультраправых во главе с Мелони сначала воспринималась как большой риск для единства проукраинской коалиции в ЕС. Однако в реальности Италия продемонстрировала преданность ЕС, а главное – устойчивую и последовательную поддержку Украины, даже имея откровенно пророссийских политиков в составе правительства (например заместитель председателя Совета министров Маттео Сальвини).

Причина таких действий проста: Мелони – политик, которая руководствуется интересами своего государства, а не подчиняется прихотям российского диктатора. Преданность интересам Франции декларируют и в политической силе Ле Пен.

"Национальное объединение" уже давно во французской политике и это постепенно произвело эффект, превращающий маргиналов в ответственных людей, которые начинают понимать, где грань между популизмом и политической ответственностью. Именно этот процесс проходит партия Ле Пен и, в отличие от "Альтернативы для Германии", делает это успешно.

Партии Мелони и Ле Пен, кстати, будут сотрудничать в новом Европарламенте, и первая, как признанный лидер европейских консерваторов, будет иметь значительное влияние на вторую. При этом "Альтернативу для Германии" в новую коалицию правых в Европарламенте показательно не пригласили, а также накануне выборов исключили из действующей ("Идентичность и демократия").

Интересно, что инициатором исключения стала именно Марин ле Пен, а ее партия дала основные голоса. Такие действия могут свидетельствовать о том, что французские ультраправые больше не хотят быть маргиналами и готовы к нормализации. За этим процессом действительно будет интересно наблюдать, главное, чтобы поставки SCALP и "Миражей" не прерывались.