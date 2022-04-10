Выборы во Франции: Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре
Источник:France 24
Во Франции 10 апреля прошел первый тур президентских выборов. Его лидерами стали Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Именно эти политики сразятся за кресло главы государства во втором туре.
Действующий президент Макрон и известная своими пророссийскими взглядами лидер "Национального объединения" Ле Пен опередили своих ближайших конкурентов. Победителей первого тура разделяют всего 4% голосов.
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Макрон набрал более 28%, Ле Пен – более 24%
У большинства экзитполов – схожие результаты: президенту Франции дают чуть больше 28%, а его ожесточенной конкурентке – около 24%.
Экзитпол Ipsos:
- Эммануэль Макрон – 28,1%,
- Марин Ле Пен – 23,3%.
Результаты первого тура выборов / Изображение France 24
Экзитпол телеканала BFM TV:
- Эммануэль Макрон – 28,5%,
- Марин Ле Пен – 24,2%,
- Жан-Люк Меланшон – 20,2%,
- Эрик Земмур – 7,1%.
- Валери Пэкрес – 5,1%.
Экзитпол Ifop-Fiducial:
- Эммануэль Макрон – 28,6%.
- Марин Ле Пен – 24,4%.
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Что известно о первом туре президентских выборов:
- На пост президента Франции баллотировались 12 кандидатов – от крайних левых до крайних правых.
- Для Макрона – это вторые президентские выборы.
- К 17:00 проголосовали 65% зарегистрированных избирателей. Этот показатель – на 4% меньше, чем на предыдущих выборах главы государства.
- Второй тур голосования состоится 24 апреля.