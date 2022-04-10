Выборы во Франции: Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре

10 апреля 2022 , 21:22
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Источник:

France 24

Во Франции 10 апреля прошел первый тур президентских выборов. Его лидерами стали Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Именно эти политики сразятся за кресло главы государства во втором туре.

Действующий президент Макрон и известная своими пророссийскими взглядами лидер "Национального объединения" Ле Пен опередили своих ближайших конкурентов. Победителей первого тура разделяют всего 4% голосов.

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Макрон набрал более 28%, Ле Пен – более 24%

У большинства экзитполов – схожие результаты: президенту Франции дают чуть больше 28%, а его ожесточенной конкурентке – около 24%.

Экзитпол Ipsos:

  • Эммануэль Макрон – 28,1%,
  • Марин Ле Пен – 23,3%.

Результаты первого тура выборов / Изображение France 24

Экзитпол телеканала BFM TV:

  • Эммануэль Макрон – 28,5%,
  • Марин Ле Пен – 24,2%,
  • Жан-Люк Меланшон – 20,2%,
  • Эрик Земмур – 7,1%.
  • Валери Пэкрес – 5,1%.

Экзитпол Ifop-Fiducial:

  • Эммануэль Макрон – 28,6%.
  • Марин Ле Пен – 24,4%.

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Что известно о первом туре президентских выборов:

  • На пост президента Франции баллотировались 12 кандидатов – от крайних левых до крайних правых.
  • Для Макрона – это вторые президентские выборы.
  • К 17:00 проголосовали 65% зарегистрированных избирателей. Этот показатель – на 4% меньше, чем на предыдущих выборах главы государства.
  • Второй тур голосования состоится 24 апреля.

 

 

Автор: Ірина Пундор