Партия Макрона провалилась на выборах во Франции

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" потерпела фиаско на местных выборах. Политическая сила не получит власти ни в одном регионе.

Такого же отрицательного результата претерпела и правопопулистическая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Она тоже не выиграла ни одного региона.

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В регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег кандидат на должность главы от "Национального объединения" Тьерри Мариани набрал наибольшее количество голосов в первом туре 20 июня.

Если бы он одержал победу, это была бы первая победа партии Ле Пен. Впрочем, его опередил член партии "Республиканцы" Рено Мюзолье – 56% против 44%, по данным экзит-полов.

Ситуация в столичном регионе

В парижском регионе, если верить экзит-полам, власть сохраняют правые консерваторы, которых возглавляет Валери Пекрес – 44% – 45%. Партия Ле Пен приобретает лишь 12%, а Макрона – 10%.

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