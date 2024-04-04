Мнения разделились: кто может стать новым генсеком НАТО

Полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга заканчиваются осенью 2024 года. Швеция хочет видеть на этом посту премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Но, вероятно, потенциальному кандидату еще придется завоевать доверие как минимум четырех стран: Венгрии, Словакии, Турции и Румынии.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что кандидатура Рютте действительно является приемлемой для большинства членов НАТО. Если вокруг него объединятся крупные страны, то вряд ли четыре вышеупомянутые выступят против.

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Какие еще кандидатуры рассматривают

Стоит понимать, что генеральный секретарь Альянса не является лидером НАТО, его президентом в политическом смысле. Это человек, который только выступает коммуникатором, но единолично не принимает решение об участии или неучастии Альянса в войнах или других инициативах.

Но у него может появиться конкурент, поскольку имеем заявление представителей Польши, которые склоняются к мысли, что новым генсеком должен стать человек из центрально-восточной Европы. То есть кто-то, кто происходит из стран бывшего социалистического лагеря, стран Варшавского договора,

– отметил политолог.

Причины такого решения просты – этот человек будет значительно лучше понимать, что делает Россия и к чему это может привести. В таком контексте, вероятно, будет продолжаться дискуссия во время которой появятся новые кандидатуры.

Но если, например, Соединенные Штаты будут склоняться к Рютте, то большинство стран поддержит эту инициативу. Соответственно премьер Нидерландов станет новым генеральным секретарем.

Эта кандидатура нас устраивает. Мы знаем его отношение к России. Сначала он начинал с достаточно скептической позиции, но потом она серьезно трансформировалась и сегодня Марк Рютте является одним из самых преданных друзей Украины,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

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Несмотря на то, что Рютте имеет поддержку, дискуссии еще будут продолжаться. Более того, их тональность и результаты в значительной степени определят события в Украине летом 2024 года.

Если будет попытка большого наступления со стороны России, начнутся еще более тяжелые бои, то, безусловно, это повлияет на переговоры. НАТО будет нуждаться в человеке, который не побоится принять неординарные решения, будет иметь достаточно политического влияния, харизмы, политической власти в масштабах всего Альянса,

– отметил политолог.

Он добавил, что закончились времена, когда НАТО ассоциировали исключительно с Соединенными Штатами. Сейчас их лидерство несколько уменьшилось, хотя страна может его вернуть. Также есть другие члены, которые требуют более радикальной политики в отношении России, которая официально признана стратегическим противником Альянса.

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