Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що кандидатура Рютте справді є прийнятною для більшості членів НАТО. Якщо довкола нього об'єднаються великі країни, то навряд чи чотири вищезгадані виступлять проти.

До теми НАТО – 75․ Як створювався Альянс, чи застосовували 5 статтю і чому досі є надією для України

Які ще кандидатури розглядають

Варто розуміти, що генеральний секретар Альянсу не є лідером НАТО, його президентом у політичному розумінні. Це людина, яка лише виступає комунікатором, але одноосібно не ухвалює рішення про участь або неучасть Альянсу у війнах чи інших ініціативах.

Але в нього може з'явитися конкурент, оскільки маємо заяву представників Польщі, які схиляються до думки, що новим генсеком повинна стати людина з центрально-східної Європи. Тобто хтось, хто походить з країн колишнього соціалістичного табору, країн Варшавського договору,

– зауважив політолог.

Причини такого рішення прості – ця людина буде значно краще розуміти, що робить Росія та до чого це може призвести. У такому контексті, ймовірно, триватиме дискусія під час якої з'являться нові кандидатури.

Але якщо, наприклад, Сполучені Штати схилятимуться до Рютте, то більшість країн підтримає цю ініціативу. Відповідно прем'єр Нідерландів стане новим генеральним секретарем.

Ця кандидатура нас влаштовує. Ми знаємо його ставлення до Росії. Спершу він починав з достатньо скептичної позиції, але потім вона серйозно трансформувалася і сьогодні Марк Рютте є одним із найвідданіших друзів України,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

На вибори генсека вплине ситуація на фронті

Попри те, що Рютте має підтримку, дискусії ще триватимуть. Ба більше, їхню тональність та результати значною мірою визначать події в Україні влітку 2024 року.

Якщо буде спроба великого наступу з боку Росії, почнуться ще важчі бої, то, безумовно, це вплине на перемовини. НАТО буде потребувати людини, яка не побоїться ухвалити неординарні рішення, матиме достатньо політичного впливу, харизми, політичної влади в масштабах усього Альянсу,

– зауважив політолог.

Він додав, що закінчилися часи, коли НАТО асоціювали виключно зі Сполученими Штатами. Зараз їхнє лідерство дещо зменшилося, хоча країна може його повернути. Також є інші члени, які вимагають більш радикальної політики щодо Росії, яка офіційно визнана стратегічним супротивником Альянсу.

Як НАТО допомагає Україні у війні