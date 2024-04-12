Должен быть с Центральной Европы: в Венгрии высказались о кандидатуре Рютте на пост генсека НАТО

Венгрия выступает против назначения премьера Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО. Одной из причин является отношение политика к войне в Украине.

В Будапеште не нравится позиция Рютте по этому вопросу. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Венгрии Золтан Ковач, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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В Венгрии против Рютте, как генерального секретаря НАТО

По словам Ковача, Марк Рютте хочет, чтобы венгерский народ и премьер-министр Венгрии "стали на колени" перед другой позицией. Представитель венгерского правительства отметил, что премьер Нидерландов не является кандидатом, которого ищет Будапешт.

Пришло время иметь кандидата из Центральной Европы, который бы имел особый взгляд на войну, что затягивается в нашем регионе, что, возможно, было бы лучшей перспективой на местные региональные аспекты войны. Но все еще открыт конкурс (на должность генсека НАТО – 24 Канал), и мы увидим, как он будет развиваться,

– сказал Золтан Ковач.

Обратите внимание! Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого должен был завершиться в сентябре 2022 года, был пролонгирован в должности до сентября 2023 года в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. А дальше до октября 2024 года.

Столтенберг, занимающий эту должность с 2014 года, все же решил уйти с этой должности, уступив пост новому кандидату. Сам генсек НАТО может возглавить центральный банк Норвегии.

Сейчас есть два кандидата на пост главы НАТО