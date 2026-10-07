Политические изменения в Европе и их влияние на поддержку Украины: мнение эксперта

Европа вступает в период серьезной политической нестабильности из-за выборов во Франции и роста влияния ультраправых в Германии. Изменение внутриполитических приоритетов в ключевых странах ЕС уже грозит ослаблением поддержки Украины и осложнением процессов евроинтеграции.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, добавив, что 2027 год будет чрезвычайно сложным с точки зрения общеевропейской стабильности.

Политическая турбулентность и безопасность

Серьезным вызовом для общеевропейской стабильности станут политические изменения. Весной во Франции заканчивается срок полномочий Эммануэля Макрона, и риторика местных ультраправых в отношении поддержки нашего государства вызывает беспокойство, хотя она не всегда является откровенно пророссийской.

В то же время в Германии пророссийская партия "Alternative für Deutschland", которую еще называют "друзья Путина", уже получила около 30 % поддержки, что может привести к отставке канцлера Фридриха Мерца в случае их успеха на региональных выборах.

Эти демократические преобразования существенно перекраивают политическую карту Европы. Отголоски этих выборов мы уже увидели, когда Украина обратилась с официальной просьбой предоставить дополнительные транзитные коридоры для вывоза агропродукции и зерна, однако европейская сторона ей категорически отказала.

Эти демократические преобразования существенно перекраивают политическую карту Европы. Отголоски этих выборов мы уже увидели, когда Украина обратилась с официальной просьбой предоставить дополнительные транзитные коридоры для вывоза агропродукции и зерна, однако европейская сторона ей категорически отказала.

Европа вступает в период серьезной политической турбулентности. Когда внутренняя повестка дня вытесняет внешнюю поддержку, принимать совместные решения становится все труднее. Отказ в предоставлении транзитных коридоров для зерна – это лишь первый тревожный сигнал,

– отметил Олег Пендзин.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, Европейский Союз действительно намерен существенно ограничить финансирование для украинского агросектора после вступления в блок. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос подтвердила подготовку специальных механизмов для защиты европейских производителей.