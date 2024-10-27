Нарушения надо быстро расследовать, – Мишель отреагировал на результаты выборов в Грузии
Источник:Шарль Мишель
Шарль Мишель прокомментировал предварительные результаты выборов в парламент Грузии. Председатель Европейского Совета призвал ответственные грузинские органы расследовать нарушения, которые были зафиксированы во время голосования.
Об этом Шарль Мишель написал на своей странице в соцсети Х, ранее известной как твитер. До этого топ-парламентарии Европы и Канады призвали ЕС не признавать результаты выборов в Грузии.
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Что сказал Мишель о выборах в Грузии
Шарль Мишель подчеркнул, что после парламентских выборов он намерен внести вопрос Грузии в повестку дня неформального Европейского Совета в Будапеште, который должен состояться 8 ноября.
Председатель Евросовета отметил, что ЕС принимает во внимание предварительную оценку ОБСЕ / Бюро демократических институтов и прав человека и призывает ЦИК и другие соответствующие органы власти "выполнить свой долг" и "быстро, прозрачно и независимо расследовать и вынести решение относительно избирательных нарушений и заявлений о них".
Эти предполагаемые нарушения должны быть серьезно выяснены и устранены. Мы повторяем призыв ЕС к руководству Грузии продемонстрировать свою твердую приверженность курсу страны на вступление в Евросоюз, что также соответствует выводам, сделанным в июне и октябре этого года Европейской комиссией,
– написал еврочиновник.
Мишель также отметил критическую необходимость конструктивного и инклюзивного диалога между всеми политическими фракциями.
Он подчеркнул, что в ноябре состоится заседание Европейского Совета, на котором чиновники оценят текущую ситуацию и обозначат будущее направление отношений Европейского Союза с Грузией.
К слову, в ОБСЕ заявляли, что парламентские выборы в Грузии, которые состоялись 26 октября, были омрачены неравными условиями борьбы, давлением и напряжением. Наблюдатели также отметили давление на работников государственного сектора и другие группы.
Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты выборов в парламент, где победительницей должна выйти партия "Грузинская мечта" и призвала граждан своей страны к протестам.