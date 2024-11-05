Все из-за "черных меток": в Грузии суд отменил результаты выборов на 30 участках

В Грузии суд аннулировал результаты голосования в парламентских выборах на 30 участках. Все из-за того, что на бюллетенях были маркировки от маркера, которые просвечивались.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свободы".

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Как суд отменил результаты голосования на 30 участках

Районный суд в грузинском Тетри-Цкаро признал недействительными результаты на 30 избирательных участках и Тетри-Цкаро и Цалци, где происходило электронное голосование. Таким образом судьи удовлетворили иск Ассоциации молодых юристов Грузии.

Иск касался следов от черных отметок маркером на обратной стороне бюллетеней, что ставило под угрозу тайну голосования избирателей.



В Грузии отменили результаты выборов из-за просвечивания "черных меток" маркером / Фото SOVA news

После того, как люди отдавали свои голоса, обводя выбранную партию, бюллетени обрабатывались с помощью электронных машин для подсчета голосов, что позволяло наблюдателям, которые находились рядом, видеть сделанный выбор. Суд постановил, что такая практика нарушала фундаментальный принцип тайны голосования на соответствующих избирательных участках.

Судья Тетри-Цкаро Владимир Хучуа постановил отменить результаты голосования на 30 избирательных участках. Центральная избирательная комиссия имеет возможность обжаловать это решение в Апелляционном суде.

Суд однозначно считает, что в результате исследования доказательств, с этим избирательным аппаратом, с этим избирательным бюллетенем, с этим избирательным конвертом, гарантия защиты голоса и тайны голосования у избирателя отсутствовала,

– сказал Хучуа на заседании.

Судья также признал, что районная избирательная комиссия в Цалке допустила "серьезные нарушения". Суд определил такие проблемы, как ненадлежащее рассмотрение жалоб, манипулятивные практики и препятствия, с которыми сталкивались наблюдатели во время избирательного процесса.

"Суд однозначно считает, что такое отношение к избирательному процессу не является свободным, поэтому результаты должны быть признаны недействительными", – подытожил Владимир Хучуа.

Ассоциация молодых юристов Грузии сообщила, что нарушения обнаружили судьи в результате результата эксперимента. Изучение случайно отобранных бюллетеней из трех избирательных участков в Цалкском и Тетрицкароском районах показало, что на обратной стороне бюллетеней было видно маркер, которым избиратели обозначали свой голос на бюллетене.

АМЮГ приветствовала решение судьи. Кроме того, по мнению ассоциации, это создает новый прецедент в защите права избирателей на тайное голосование.

Стоит отметить, что пока это единственный суд в Грузии, который за последние дни удовлетворил иск АМЮГ о нарушении тайны голосования. Сейчас организация будет добиваться отмены результатов выборов на всех участках, где использовались электронные урны. Таким способом голосовали 90% избирателей.

Муниципалитеты Тетрицкаро и Цалка расположены в регионе Квемо Картли, что на юге Грузии.